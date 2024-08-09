Обошло стороной: около 10 пассажиров не сели на борт разбившегося в Бразилии самолета

По информации портала G1, около 10 пассажиров не смогли попасть на борт разбившегося в Бразилии самолета из-за ошибки в авиакомпании. Молодой человек, который также пропустил этот рейс, рассказал об этом.
Пассажиры прибыли на рейс с опозданием, но сотрудник авиакомпании не пустил их на борт. "Он спас мне жизнь", — сказал один из пассажиров, не попавших на борт.
Самолет вылетел из Каскавела в штате Парана и направлялся в Гуарульюс в Сан-Паулу с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины катастрофы пока не установлены.
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