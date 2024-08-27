СевГУ открывает двери для будущих ядерщиков из Энергодара: 100 поступивших, 62 на бюджете

В Институт ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета (СевГУ) успешно прошли вступительные экзамены 100 талантливых выпускников школ Энергодара, города-спутника Запорожской Атомной Электростанции.

В Институте ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета (СевГУ) начался новый учебный год с приходом 100 молодых специалистов из Энергодара, города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Все поступившие являются выпускниками школ Энергодара и, что особенно важно, заключили целевые договоры с ЗАЭС, гарантирующие им трудоустройство после окончания учебы.

Подготовка к поступлению в СевГУ для будущих атомщиков началась еще летом. В течение месяца 50 выпускников школ Энергодара участвовали в интенсивной программе "Летняя школа", проводимой преподавателями Института ядерной энергии и промышленности. Занятия помогали молодым людям подготовиться к вступительным экзаменам и определиться с будущей профессией.

В результате, 62 человека поступили на бюджетные места, а 38 - на внебюджетные. Среди них будущие специалисты по ядерной энергетике, электротехнике, химии и экологии.

Проект "Летняя школа" реализуется уже второй год при поддержке концерна "Росэнергоатом" и ЗАЭС. Это яркий пример взаимовыгодного сотрудничества, направленного на подготовку квалифицированных кадров для атомной отрасли.

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