компьютер в больнице
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Сидячая ловушка: как всего 10 минут спасают тело от разрушения

Учёные: длительное сидение почти вдвое повышает риск диабета второго типа

Сидячий образ жизни всё сильнее влияет на наше здоровье. Работа за компьютером, онлайн-встречи и редкие паузы на движение приводят к усталости и снижению концентрации. Именно поэтому врачи и тренеры всё чаще напоминают: регулярная активность должна стать привычкой, а не случайной инициативой.

Почему сидеть вредно

Долгое нахождение в одном положении нарушает кровообращение, замедляет обмен веществ и повышает риск серьёзных заболеваний. Исследования показывают: многочасовое сидение почти вдвое увеличивает вероятность развития диабета второго типа и на 10-20% повышает риск смертности от других болезней.

По данным Министерства здравоохранения США, взрослым рекомендуется уделять физической активности 150-300 минут в неделю. Это может быть и полноценная тренировка, и короткие разминки в течение дня.

Маленькие шаги для здоровья

Эксперты советуют вставать хотя бы раз в час. Даже пять минут ходьбы или лёгкая уборка помогают организму. Если времени на полноценное занятие нет, выручит короткий комплекс — он займёт всего 10 минут и подходит для выполнения в офисе или дома.

"Начните хотя бы с трёх подходов по десять минут в день, постепенно увеличивая нагрузку", — советует фитнес-тренер.

Мини-тренировка на 10 минут

Растяжка шеи

Сядьте или встаньте прямо. Опустите левое ухо к плечу и, помогая рукой, аккуратно потяните голову. Задержитесь на 30 секунд, затем смените сторону.

Половинный скрут позвоночника

Сидя прямо, согните левую ногу и поставьте стопу на правое бедро. На выдохе поверните корпус влево, глядя через плечо. Зафиксируйтесь на 30 секунд, после чего повторите в другую сторону.

Растяжка плеча

Поднимите правую руку и прижмите её к груди, придерживая левой. Оставайтесь в положении 30 секунд, затем поменяйте руки.

Растяжка трицепса

Поднимите левую руку вверх и согните её за голову. Правой рукой аккуратно надавите на локоть. Выполняйте по 30 секунд на каждую руку.

Шаги с высоким подниманием ног

Встаньте прямо, поднимите левую ногу максимально высоко и одновременно вытяните правую руку, касаясь носка. Повторяйте, чередуя стороны, в течение 2 минут.

Приседания с опорой на стул или без

Встаньте перед устойчивым стулом, ноги на ширине плеч. На вдохе опуститесь вниз, отводя таз назад, а затем вернитесь в исходное положение. Делайте упражнение 2 минуты.

Круги руками

Поднимите руки в стороны и делайте круговые движения: сначала маленькие, постепенно увеличивая амплитуду. Через минуту смените направление. Общее время — 2 минуты.

Комплекс занимает всего десять минут, но даёт заряд энергии, снимает напряжение и помогает поддерживать здоровье даже в разгар рабочего дня. Выполнять его можно прямо в повседневной одежде и в ограниченном пространстве.

