Усилия в тренировках
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Упражнения, о которых молчат фитнес-гуру: хватит и пары гантелей

Фабиан Траугутт назвал пользу коротких силовых упражнений для рук и спины

Часто кажется, что для занятий спортом нужно выделять полдня, но это не так. Даже десятиминутная тренировка способна дать ощутимый результат и стать первым шагом к регулярным занятиям.

"Планировать всего 10 минут упражнений проще, и привычка формируется быстрее", — сказал сертифицированный тренер Фабиан Траугутт.

Он отмечает, что короткая силовая тренировка укрепляет мышцы рук и корпуса, улучшает плотность костей и помогает тем, кто только начинает заниматься спортом. Кроме того, такая разминка повышает настроение и уровень энергии, а сделать её можно прямо в обеденный перерыв.

Что понадобится

• Лёгкие гантели весом 1-2 кг.
• В начале можно выполнять упражнения без дополнительного веса, чтобы отработать технику.

Разминка

Перед упражнениями разогрейте плечи и руки: вращайте ими, поднимайте вверх, затем вытягивайте в стороны и завершайте наклонами с вытянутыми руками. Это поможет избежать травм и подготовит мышцы к нагрузке.

Основные упражнения

1. Наклон с поворотом

Встаньте широко, руки с гантелями перед собой. Сгибайте поочерёдно ноги и поворачивайте корпус в сторону согнутой ноги. Это упражнение задействует плечи, бицепсы и предплечья.

2. Боковые наклоны

Держа гантели у бёдер, наклоняйтесь поочерёдно в стороны, отводя локоть назад. Здесь активно работают косые мышцы живота.

3. Подъёмы рук в стороны

Поднимайте руки с гантелями до уровня плеч и опускайте обратно. Следите, чтобы плечи не поднимались. Это упражнение укрепляет плечи и руки.

4. Наклон с перекрестом

Согните ногу и опустите руки к противоположной стопе, затем поднимите их вверх и в сторону, разворачивая корпус. Движение задействует пресс, руки и ягодицы.

5. Обратные удары

Согните руки в локтях, ладони вверх. Поочерёдно выталкивайте гантели вперёд, затем обе руки одновременно. Упражнение прорабатывает бицепсы.

6. Сведение и разведение рук

Держа гантели у груди, разводите руки в стороны и возвращайте обратно. Работают дельтовидные мышцы и бицепсы.

7. Боковые наклоны с поднятыми руками

Поднимите гантели к ушам и наклоняйтесь в стороны. Это тренирует плечи, трицепсы и пресс.

8. Присед с тягой

Присядьте, держа руки с гантелями вниз. Поднимайте поочерёдно локти вверх, затем обе руки одновременно. Упражнение укрепляет плечи, трапецию и руки.

Заминка

Завершите тренировку растяжкой и глубоким дыханием.

"Глубокое дыхание помогает включить парасимпатическую систему и восстановиться", — пояснил тренер Фабиан Траугутт.

Почему это работает

Регулярная проработка верхней части тела улучшает осанку, силу и координацию. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) советует выполнять силовые тренировки не менее двух раз в неделю. Такая десятиминутка может стать отличным дополнением и подготовкой к более серьёзным нагрузкам.

Обратные скручивания прорабатывают нижний пресс — тренер Роджерс вчера в 19:10

Этот незаметный приём для живота работает лучше, чем сотни скручиваний

Обратные скручивания помогают проработать нижний пресс и укрепить корпус. Узнайте, как выполнять их правильно и какие варианты подойдут новичкам.

Читать полностью » Диетолог Габби Беркoу объяснила, как питание влияет на потерю жира на животе вчера в 18:50

Жир на животе тает только у тех, кто знает этот простой приём

Плоский живот — цель многих, но можно ли убрать жир только с талии? Разбираемся, что говорят диетологи и тренеры о питании и тренировках.

Читать полностью » Карли Мендес: NEAT повышает расход энергии и ускоряет похудение вчера в 18:30

Калории, которые сгорают сами: тайная энергия повседневных движений

Обычные бытовые движения могут сыграть решающую роль в снижении веса. Узнайте, как скрытый источник расхода калорий помогает ускорить прогресс.

Читать полностью » Инструктор Ларесса Мемс: пилатес можно адаптировать под любое телосложение вчера в 18:10

Пилатес ломает стереотипы: почему вес больше 90 кг не преграда

Пилатес давно вышел за рамки стереотипов. Почему он подходит каждому и как начать тренировки, даже если вы сомневаетесь?

Читать полностью » Лесли Логан: плавность движений в пилатесе усиливает связь тела и разума вчера в 17:50

Пилатес, о котором молчат тренеры: неожиданный эффект для тела и психики

Хотите попробовать пилатес, но не знаете, с чего начать? Разбираемся в сути метода, пользе и правилах первого занятия — без боли, стресса и мифов.

Читать полностью » Упражнения по минуте в день снижают риск болезней при сидячем образе жизни — физиолог Мартика Хинер вчера в 17:30

Секрет активности, который помещается в 60 секунд

Даже минута активности способна изменить самочувствие и помочь справиться с последствиями сидячего дня. Что такое "движенческие перекусы"?

Читать полностью » Тренер Кэти Хейк назвала главные мышцы, которые развивают приседания чашей вчера в 17:10

Секрет тренировки, о котором молчат фитнес-гуру: один вес — десятки эффектов

Приседания "чашей" помогают не только укрепить ноги и ягодицы, но и делают повседневные движения проще. В чём их секрет?

Читать полностью » Польза утренних тренировок для похудения и сна — данные исследований вчера в 16:50

Утренняя тренировка запускает процессы, о которых вечером можно только мечтать

Утренняя тренировка способна не только взбодрить, но и помочь сжигать больше жира, укрепить сон и выработать полезную привычку.

Читать полностью »

