Тренировка, пришедшая из армии: выдержите ли вы 10-минутный AMRAP

Когда нет времени на полноценное занятие, выручает короткий, но интенсивный комплекс. Всего 10 минут в формате AMRAP (as many rounds as possible — "максимум раундов за время") помогут и мышцы укрепить, и сердцу дать кардио-нагрузку.

Тренер RWL Нэнси Игл уверена: даже в загруженные дни можно найти десять минут для себя.

"AMRAP — это мощный способ поднять пульс, улучшить выносливость и задействовать сразу несколько мышечных групп", — пояснила тренер Нэнси Игл.

Главное — задать таймер на 10 минут, выполнить по 12 повторов каждого упражнения подряд и повторять циклы столько раз, сколько получится до сигнала.

Комплекс из 6 движений

Lateral skier (боковые прыжки "лыжник")

Прыжки из стороны в сторону с опорой на одну ногу. Отлично включают квадрицепсы, ягодицы и кардио-систему. Alternating bear crawl (медвежья походка с шагами)

Передвижение вперёд-назад на руках и ногах в упоре. Развивает силу корпуса и координацию. Overhead back lunge (выпад назад с поднятыми руками)

Выпады с руками над головой — укрепляют ноги, ягодицы и стабилизируют корпус. High plank knee drive variation (вариация "колено к груди" в планке)

Из планки поочерёдно подтягивайте колени к груди или в сторону локтя. Отличная нагрузка на пресс и плечи. Sumo squat jump to narrow squat (сумо-присед с прыжком в узкий присед)

Чередование широкой и узкой стойки с прыжком — мощный взрывной элемент для ног и ягодиц. Bicycle crunch (скручивания "велосипед")

Классика для косых мышц живота и кора.

Почему AMRAP так работает

Методика одновременно тренирует мышцы и сердце. За счёт ограничения по времени организм работает на пределе возможностей, но без необходимости считать подходы. Преимущества очевидны:

Повышает выносливость и силу.

Прокачивает ментальную устойчивость.

Позволяет отслеживать прогресс — если через месяц вы сделаете больше раундов за то же время, значит, стали сильнее.

Подходит для любого уровня: движения можно упростить или усложнить.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Занимает всего 10 минут Высокая интенсивность может быть сложной для новичков Работает на всё тело Требуется внимательность к технике Можно выполнять дома, без оборудования Может показаться монотонным без музыки или таймера Дает и силу, и кардио-нагрузку одновременно Нагрузка выше средней, нужно учитывать здоровье сердца

Сравнение форматов

Формат Особенности Для кого AMRAP (10 мин, 6 упражнений) Максимум повторов за время, высокая интенсивность Люди с плотным графиком, опытные в фитнесе Табата (20 сек/10 сек) Чередование работы и отдыха, 4-8 мин Новички и любители коротких тренировок Классическая тренировка по кругам Фиксированные подходы и отдых Для постепенного развития силы

Советы шаг за шагом

Разомнитесь 3-5 минут (суставная гимнастика, прыжки на месте). Поставьте таймер на 10 минут. Выполните по 12 повторений каждого движения. Работайте в своём темпе, но без длительных пауз. Запишите количество раундов — это станет вашей точкой отсчёта.

Мифы и правда

Миф: короткая тренировка неэффективна.

Правда: 10 минут высокой интенсивности сопоставимы с 30-минутным занятием средней нагрузки.

Миф: AMRAP подходит только для профессионалов.

Правда: упражнения легко адаптировать под новичков.

Миф: без оборудования невозможно прокачать мышцы.

Правда: упражнения с собственным весом отлично развивают силу и выносливость.

FAQ

Можно ли делать такую тренировку каждый день?

Да, если чередовать упражнения и следить за восстановлением.

Сколько раундов считается хорошим результатом?

Новички успевают 2-3 раунда, продвинутые — 4 и более.

Что делать, если тяжело удерживать темп?

Сократите количество повторов до 8-10 или увеличьте паузы между циклами.

Исторический контекст

Формат AMRAP пришёл из кроссфита в начале 2000-х и быстро стал популярным за универсальность. Сначала его использовали в армейских тренировках для проверки выносливости, а позже — в фитнесе для занятых людей, которым нужен быстрый результат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать прыжки без контроля.

Последствие: перегрузка коленей.

Альтернатива: заменить на шаги в стороны.

Ошибка: проваливать спину в планке.

Последствие: боль в пояснице.

Альтернатива: выполнять укороченную версию с колен.

Ошибка: забывать про дыхание.

Последствие: быстрое утомление.

Альтернатива: выдох на усилии, вдох на расслаблении.

А что если…

Вы будете включать эту тренировку в утренний распорядок? Всего 10 минут — и вы получите заряд энергии и укрепите сердце, прежде чем сесть за работу.

Интересные факты