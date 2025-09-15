Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:08

Тренировка, пришедшая из армии: выдержите ли вы 10-минутный AMRAP

Тренер Нэнси Игл предложила 10-минутный AMRAP-комплекс из шести упражнений для всего тела

Когда нет времени на полноценное занятие, выручает короткий, но интенсивный комплекс. Всего 10 минут в формате AMRAP (as many rounds as possible — "максимум раундов за время") помогут и мышцы укрепить, и сердцу дать кардио-нагрузку.

Тренер RWL Нэнси Игл уверена: даже в загруженные дни можно найти десять минут для себя.

"AMRAP — это мощный способ поднять пульс, улучшить выносливость и задействовать сразу несколько мышечных групп", — пояснила тренер Нэнси Игл.

Главное — задать таймер на 10 минут, выполнить по 12 повторов каждого упражнения подряд и повторять циклы столько раз, сколько получится до сигнала.

Комплекс из 6 движений

  1. Lateral skier (боковые прыжки "лыжник")
    Прыжки из стороны в сторону с опорой на одну ногу. Отлично включают квадрицепсы, ягодицы и кардио-систему.

  2. Alternating bear crawl (медвежья походка с шагами)
    Передвижение вперёд-назад на руках и ногах в упоре. Развивает силу корпуса и координацию.

  3. Overhead back lunge (выпад назад с поднятыми руками)
    Выпады с руками над головой — укрепляют ноги, ягодицы и стабилизируют корпус.

  4. High plank knee drive variation (вариация "колено к груди" в планке)
    Из планки поочерёдно подтягивайте колени к груди или в сторону локтя. Отличная нагрузка на пресс и плечи.

  5. Sumo squat jump to narrow squat (сумо-присед с прыжком в узкий присед)
    Чередование широкой и узкой стойки с прыжком — мощный взрывной элемент для ног и ягодиц.

  6. Bicycle crunch (скручивания "велосипед")
    Классика для косых мышц живота и кора.

Почему AMRAP так работает

Методика одновременно тренирует мышцы и сердце. За счёт ограничения по времени организм работает на пределе возможностей, но без необходимости считать подходы. Преимущества очевидны:

  • Повышает выносливость и силу.

  • Прокачивает ментальную устойчивость.

  • Позволяет отслеживать прогресс — если через месяц вы сделаете больше раундов за то же время, значит, стали сильнее.

  • Подходит для любого уровня: движения можно упростить или усложнить.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Занимает всего 10 минут Высокая интенсивность может быть сложной для новичков
Работает на всё тело Требуется внимательность к технике
Можно выполнять дома, без оборудования Может показаться монотонным без музыки или таймера
Дает и силу, и кардио-нагрузку одновременно Нагрузка выше средней, нужно учитывать здоровье сердца

Сравнение форматов

Формат Особенности Для кого
AMRAP (10 мин, 6 упражнений) Максимум повторов за время, высокая интенсивность Люди с плотным графиком, опытные в фитнесе
Табата (20 сек/10 сек) Чередование работы и отдыха, 4-8 мин Новички и любители коротких тренировок
Классическая тренировка по кругам Фиксированные подходы и отдых Для постепенного развития силы

Советы шаг за шагом

  1. Разомнитесь 3-5 минут (суставная гимнастика, прыжки на месте).

  2. Поставьте таймер на 10 минут.

  3. Выполните по 12 повторений каждого движения.

  4. Работайте в своём темпе, но без длительных пауз.

  5. Запишите количество раундов — это станет вашей точкой отсчёта.

Мифы и правда

  • Миф: короткая тренировка неэффективна.
    Правда: 10 минут высокой интенсивности сопоставимы с 30-минутным занятием средней нагрузки.

  • Миф: AMRAP подходит только для профессионалов.
    Правда: упражнения легко адаптировать под новичков.

  • Миф: без оборудования невозможно прокачать мышцы.
    Правда: упражнения с собственным весом отлично развивают силу и выносливость.

FAQ

Можно ли делать такую тренировку каждый день?
Да, если чередовать упражнения и следить за восстановлением.

Сколько раундов считается хорошим результатом?
Новички успевают 2-3 раунда, продвинутые — 4 и более.

Что делать, если тяжело удерживать темп?
Сократите количество повторов до 8-10 или увеличьте паузы между циклами.

Исторический контекст

Формат AMRAP пришёл из кроссфита в начале 2000-х и быстро стал популярным за универсальность. Сначала его использовали в армейских тренировках для проверки выносливости, а позже — в фитнесе для занятых людей, которым нужен быстрый результат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать прыжки без контроля.
    Последствие: перегрузка коленей.
    Альтернатива: заменить на шаги в стороны.

  • Ошибка: проваливать спину в планке.
    Последствие: боль в пояснице.
    Альтернатива: выполнять укороченную версию с колен.

  • Ошибка: забывать про дыхание.
    Последствие: быстрое утомление.
    Альтернатива: выдох на усилии, вдох на расслаблении.

А что если…

Вы будете включать эту тренировку в утренний распорядок? Всего 10 минут — и вы получите заряд энергии и укрепите сердце, прежде чем сесть за работу.

Интересные факты

  1. В формате AMRAP сжигается до 150 калорий за 10 минут.

  2. Даже одна короткая сессия в день снижает уровень стресса и повышает концентрацию.

  3. Прыжковые упражнения в комплексе развивают не только мышцы, но и плотность костей.

