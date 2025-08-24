10 неочевидных способов влюбиться в Рим — откройте секреты итальянской столицы

Рим — город, в котором невозможно соскучиться. Каждый путешественник сталкивается с одинаковой дилеммой: как вместить в один отпуск все то, чем изобилует итальянская столица. Древние руины, музеи и культовые памятники здесь буквально на каждом шагу, но сам дух города проявляется не только в экскурсиях. Порой самые яркие впечатления рождаются во время неспешных прогулок или короткой передышки в кафе с чашкой эспрессо.

Мы собрали десять классических занятий, которые помогут почувствовать римскую атмосферу.

1. Окунуться в атмосферу Древнего Рима

Местные жители признаются: Рим хаотичен, но в этом и есть его очарование. Туристам советуют непременно увидеть Колизей, Пантеон и Фонтан Треви — даже несмотря на очереди и толпы. Архитектура и мраморные детали этих памятников впечатляют так же, как и их многовековая история. Организуя маршрут, стоит выделить хотя бы полдня на Колизей, Палатинский холм и Форум, а остаток времени посвятить прогулкам по менее загруженным улицам.

2. Освоить искусство аперитиво

Итальянцы уверяют: аперитив — это не просто "счастливый час", а целый ритуал перед ужином. С конца XVIII века, с появлением вермута и травяных напитков, традиция прочно вошла в повседневную жизнь. В Риме каждый бар трактует её по-своему: от изысканных коктейлей на террасе Борромини с видом на Пьяцца Навона до богемных напитков в Трастевере. Главное помнить: это прелюдия к ужину, а не его замена.

3. Посетить Ватикан

Даже самые бывалые путешественники признаются, что первое знакомство с Ватиканом производит сильнейшее впечатление. Музеи Ватикана протянулись на 7 км галерей и залов, а Сикстинская капелла каждый раз вызывает восторг, несмотря на толпы посетителей. Особое место занимает Собор Святого Петра, строительство которого длилось более века. Туристам напоминают о дресс-коде: закрытые плечи и колени, либо лёгкий шарф на случай сомнений.

4. Открыть для себя музеи Рима

Помимо Ватикана, в городе десятки музеев на любой вкус. Капитолийские музеи демонстрируют экспонаты от III века до н. э., а Национальный римский музей хранит коллекции сразу в четырёх зданиях. Любителям живописи стоит заглянуть в Галерею Боргезе или Палаццо Колонна, а поклонникам современного искусства — в MAXXI и Национальную галерею. Любопытный вариант — восемь "малых музеев" Рима, посещение которых бесплатно.

5. Спуститься под землю

Под боком у Колизея скрывается Домус Ауреа — "Золотой дом" Нерона. Построенный после пожара 64 года, дворец оказался под землёй и был случайно обнаружен лишь в эпоху Возрождения. Сегодня здесь проводят экскурсии по сохранившимся залам, где всегда поддерживается прохлада — отличный способ укрыться от летнего солнца.

6. Полюбоваться панорамами

Рим занимает почти 1300 кв. км, но основные достопримечательности сосредоточены в пределах около 13 кв. км. Чтобы оценить масштаб, стоит подняться на холм Яникул, где каждый день в полдень раздаётся пушечный залп холостыми патронами. Особенно красив город на закате — например, с Авентинского холма, из сада Джардини дельи Аранчи.

7. Погрузиться в атмосферу рынков и секонд-хендов

Хотя бутики мировых брендов в Риме повсюду, особый интерес представляют комиссионные магазины и блошиные рынки. На Via Sannio можно найти винтажную одежду, а на крупнейшем рынке Porta Portese — буквально всё, от антиквариата до дизайнерских вещей. Опытные покупатели утверждают: здесь можно наткнуться на уникальные находки, сопоставимые с коллекционными.

8. Отдохнуть в парках

Рим — самый "зелёный" мегаполис Европы: здесь больше всего гектаров парков и садов. Вилла Боргезе площадью 80 гектаров — визитная карточка города, но не единственная. Более камерные Вилла Челимонтана и парк Oppio подарят иной ракурс на Колизей. А прогулка или велотур по Аппиевой дороге станет настоящим путешествием во времени.

9. Познакомиться с гастрономией на рынках

Путешествие в Рим невозможно представить без знакомства с его рынками. В Mercato Centrale у вокзала Термини сосредоточены лучшие производители и повара со всей Италии. Nuovo Mercato Esquilino славится разнообразием продуктов: от халяльного мяса до свежей рыбы. На Mercato Testaccio стоит взять сыры и вино для пикника, а рынок Трионфале возле Ватикана считается крупнейшим в городе. По выходным аперитив здесь начинается уже днём.

10. Ужинать в римских ресторанах

Главная причина приехать в Рим — гастрономия. Сегодня местные шеф-повара переосмысляют традиционные рецепты, превращая классические блюда в настоящие кулинарные эксперименты. В Santo Palato готовят взрывные версии старых рецептов, в Romane предлагают уютную домашнюю кухню. Вегетарианцам и веганам тоже есть из чего выбрать — от элегантного Mater Terrae до необычного Romeow Cat Bistro. Любителям классики стоит заблаговременно бронировать столик в Armando al Pantheon или Felice a Testaccio, где подают легендарное cacio e pepe.