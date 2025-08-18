Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Полуостров Инишоуэн, Донегол, Ирландия
© commons.wikimedia.org by Ardfern is licensed under CC BY-SA 3.0
Опубликована сегодня в 17:48

От средневековых замков до пляжей: 10 мест Ирландии для незабываемых моментов

Ирландия для путешественников: ТОП-10 мест от Килкенни до Скеллиг-Михаэля

Ирландия славится контрастами: на западе — высокие океанские скалы, острова с древними традициями и средневековые замки, в центре — извилистые маршруты вдоль реки Шаннон, а на востоке и севере — Дублин и Белфаст с их культурным многообразием. Корреспонденты составили подборку десяти направлений, которые стоит увидеть каждому путешественнику.

1. Полуостров Инишоуэн, Донегол

Этот маршрут называют жемчужиной "Дикого Атлантического пути". Здесь проложено кольцевое шоссе протяжённостью около 160 км, позволяющее за пару дней объехать все ключевые достопримечательности. Путешественникам советуют не пропустить перевал Мамор-Гэп с панорамным видом, водопад Гленевин и скалы Малин-Хед. В межсезонье, с ноября по Пасху, здесь можно наблюдать северное сияние.

2. Северо-Западный Майо

Регион известен пляжами и суровыми скалами. Белоснежные пески Малранни когда-то привлекли Джона Леннона и Йоко Оно. Ахилл-Айленд встречает дюнами и видами на Сливмор, а Ким-Бэй часто называют самым красивым пляжем страны. Любителям уединения рекомендуют бухту Ринро, спрятанную среди пещер.

3. Килкенни

Город называют "Мраморным". Его "Средневековая миля" объединяет замок, собор Святого Каниса, старинные башни и переулки. Здесь расположены и легендарные пабы: "Кителерс Инн" хранит историю ведьмовских процессов, а Smithwick's демонстрирует пивоваренные традиции.

4. Лимерик

Третий по величине город страны стал спортивной столицей. На стадионе "Томонд Парк" в 1978 году местная команда по регби обыграла новозеландских "All Blacks". Сегодня здесь развивается инфраструктура для гольфа и велоспорта, а в мае проводится массовый Лимерикский забег.

5. Дублин

Столица считается центром ЛГБТИК+ культуры. Здесь работает один из старейших гей-баров Европы — "Джордж", а также проходят фестивали кино и театра. Радужные флаги появились в городе после референдума о легализации однополых браков.

6. Голуэй

Старинные улочки города наполняют ароматы местной кухни. Популярные рестораны предлагают как традиционные блюда, так и экспериментальные тапас. В сентябре здесь проходит знаменитый фестиваль устриц, собирающий гурманов со всего мира.

7. Клэр

Графство знаменито традиционной музыкой. В Дулине и Эннисе проходят фестивали, а в пабах звучит арфа и ирландский барабан бодран. Любителям аутентичной атмосферы рекомендуют средневековые банкеты в замках Бунратти и Кнаппоуг.

8. Побережье Козуэй, Антрим

Участок длиной 34 км между Белфастом и Дерри считается одним из лучших пешеходных маршрутов. Туристы переходят подвесной мост Каррик-а-Рид, посещают Дорогу гигантов и замок Данлюс, балансирующий на обрыве. Здесь же находится старейшая в Ирландии винокурня Old Bushmills.

9. Западный Корк

Это место подходит для семейного отдыха. В Кинсейле рассказывают истории пиратов, а в Балтиморе организуют морские прогулки с наблюдением за китами. На полуострове Беара работает единственная в стране канатная дорога, ведущая к острову Дурсей.

10. Айвера, Керри

Главная жемчужина региона — остров Скеллиг-Михаэль, включённый в список ЮНЕСКО. Он также известен как место съёмок "Звёздных войн". На материке туристов ждут водопад Торк, озёра Килларни и гора Карраунтухил высотой более 1 000 м. Билеты на паром к Скеллиг-Михаэлю советуют бронировать за несколько месяцев.

