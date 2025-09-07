Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:22

От Кариб до Эгейского моря: какие острова подарят то, о чём вы даже не мечтали

В рейтинг лучших островов 2025 года вошли Аруба, Бали и Доминикана

Острова всегда манят путешественников — это особые уголки планеты, где можно забыть о рутине и открыть для себя новый ритм жизни. Кто-то ищет здесь уединение и покой, кто-то — яркую культуру, приключения или гастрономические открытия. В 2025 году эксперты туриндустрии назвали десять островов, которые способны удовлетворить самые разные запросы.

Аруба — остров вечного лета

Карибская Аруба известна своим мягким климатом и бескрайними пляжами. Здесь солнце почти круглый год, а спокойные прозрачные воды идеально подходят для плавания и сноркелинга. Этот остров часто выбирают те, кто хочет просто наслаждаться морем и отдыхом без лишних забот.

Бали — гармония природы и оздоровления

Индонезийский Бали давно стал символом релакса. Его рисовые террасы, йога-ретриты, спа-комплексы и храмы у океана создают особую атмосферу. Туристы приезжают сюда не только за красивыми видами, но и ради восстановления сил, медитаций и близости к природе.

Доминиканская Республика — энергия дикой природы

В Карибском бассейне Доминикана выделяется активным отдыхом. Экскурсии по джунглям, катание на багги, зиплайны и знаменитые водопады "27 Charcos de Damajagua" превращают поездку в настоящий экстрим. Это направление выбирают те, кто не мыслит отпуск без драйва.

Фиджи — гостеприимство и культурный обмен

Южная часть Тихого океана хранит уникальные традиции. На островах Фиджи путешественников встречают с искренним радушием. Здесь можно не только отдыхать на пляжах, но и жить в деревнях, участвовать в праздниках и обрядах, пробовать местные блюда вместе с жителями.

Ямайка — ритм музыки и искусства

Ямайка стала символом карибской культуры. Она славится музыкой, кухней, искусством и атмосферой вечного праздника. Любителям ярких впечатлений здесь предлагают фестивали, концерты, рынки ремесел и гастрономические туры.

Самуи — роскошь без излишеств

Тайский остров Самуи сочетает уютные бутик-отели, стильные рестораны и массажные салоны с природной красотой. Здесь легко найти роскошь по доступной цене: сервис высокого уровня органично вплетен в атмосферу тропического острова.

Мальдивы — романтика среди бирюзовых лагун

Мальдивские острова давно считаются раем для пар. Бунгало на воде, пустынные пляжи и услуги премиум-класса создают идеальные условия для свадебных путешествий и романтических каникул.

Оаху — центр серфинга и полинезийских традиций

Гавайский Оаху называют столицей серфинга. Здесь можно найти как пляжи для новичков, так и легендарные волны мирового уровня. Кроме спорта, остров хранит богатую полинезийскую культуру, которую можно почувствовать в танцах, кухне и обычаях.

Парос — ночная жизнь Эгейского моря

Греческий Парос известен не только белыми домами и уютными бухтами, но и бурной ночной жизнью. В столице острова Парикии и в Науссе туристов ждут бары, клубы и рестораны у самой воды.

Сардиния — вкус Средиземноморья

Итальянская Сардиния манит гурманов. Рынки со свежими продуктами, морепродукты и традиционные блюда делают остров гастрономической Меккой. Ужин в ресторане у моря с местным вином — обязательный пункт программы для ценителей кухни.

Каждый из этих островов предлагает свою неповторимую атмосферу: от тихого отдыха и романтики до шумных вечеринок и экстремальных приключений. Такой выбор позволяет путешественникам найти идеальное направление именно под свои ожидания.

