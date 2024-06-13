Из-за некачественной чистки зубов у человека могут остаться бактерии в полости рта. Впоследствии это может привести к осложнениям и серьёзным заболеваниям. Об этой опасности поведал главный врач, челюстно-лицевой хирург "Стоматологии на 22 этаже" Евгений Никончук в беседе с российским новостным изданием "Лента.ру".

Эксперт объяснил, что порой неправильная чистка полости рта может привести к различному рода инфекциям и серьёзных болезней, например, рак или в некоторых случаях такое хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, как Альцгеймер.

Из-за некачественной чистки может возникнуть грамотрицательная анаэробная бактерия Porphyromonas gingivalis, вызывающая пародонтоз. Однако эксперт утверждает, что если придерживаться ежедневной чистки и заниматься этим тщательно, то, возможно, человек сможет избежать ряда болезней. Слежение за зубами избавит от злокачественной опухоли железистой ткани молочной железы, злокачественного новообразования, исходящего из слизистой оболочки пищевода, Альцгеймера, из-за которого в нейронах головного мозга накапливается патологический белок, острого нарушения кровоснабжения головного мозга и многое другое.

Врач сказал, что надо придерживаться чистки зубов два раза в день, а также несколько раз ходить на процедуру к специалисту. Помимо этого, он отметил, что обычная щётка способна лишь на половину убрать всю грязь в полости рта. Именно оставшиеся проценты налёта и вызывают инфекции, которые впоследствии перерастают в серьёзные заболевания.

Фото: Pixabay / Steve Buissinne, South Africa (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)