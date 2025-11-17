Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 13:27

Звезды в галактике потеряли свой дом: Плеяды оказались частью гигантской космической сети

Новое открытие подтверждает, что Плеяды — часть большой звёздной ассоциации — Люк Боума

На протяжении тысячелетий Плеяды — знаменитые "Семь сестёр" из созвездия Тельца — считались компактным звёздным скоплением, хорошо изученным и вроде бы понятным. Однако новое исследование переворачивает привычную картину.

Астрономы из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл пришли к выводу, что Плеяды — лишь маленькая сердцевина гигантского звёздного образования, растянувшегося почти на две тысячи световых лет.

По словам Дмитрия Никанорова, астрофизика и специалиста по структуре Млечного Пути, это одно из самых впечатляющих открытий последних лет, меняющее представления о происхождении и судьбе звёздных семейств.

Как формируются и распадаются звёздные группы

Звёзды рождаются в холодных облаках газа и пыли. Когда плотные участки такого облака сжимаются под действием гравитации, на свет появляется множество молодых светил — похожих друг на друга по возрасту и составу.

Первые десятки миллионов лет они движутся как единая семья, но по мере того как звёздный ветер и излучение рассеивают остатки газа, удержание ослабевает. Со временем гравитационные связи разрываются, и звёзды начинают "рассыпаться" по галактике. Через сотни миллионов лет определить их общее происхождение практически невозможно.

Почему именно вращение звёзд стало ключом к разгадке

Секрет оказался удивительно прост: звёзды стареют — и замедляют вращение. Чем больше возраст светила, тем дольше период его вращения. Аппарат NASA TESS регистрирует небольшие изменения яркости, возникающие из-за звёздных пятен, и по этим данным вычисляется период вращения — фактически возраст объекта.

Одновременно миссия Gaia от ESA создаёт невероятно точную трёхмерную карту галактики: она определяет положение звезды и её движение в пространстве. А Слоановский цифровой обзор (SDSS) предоставляет химию — набор элементов, унаследованный при рождении.

Соединив вращение, движение и химический состав, команда исследователей смогла восстановить "родословную" звёзд, которые сейчас разбросаны по огромным расстояниям, но в прошлом родились вместе.

Как три независимые миссии сложили один большой пазл

Команда Люка Боума объединила три набора данных:

Источник Что определяет Почему важно
TESS Период вращения → возраст Позволяет выделять звёзды одного времени рождения
Gaia Траектории движения Показывает общее пространство полёта, даже если звёзды разлетелись
SDSS Химический состав Родственные звёзды имеют одинаковую "химическую подпись"

Именно комбинация этих параметров и выявила, что привычные Плеяды — лишь плотное ядро огромного звёздного комплекса протяжённостью около 1950 световых лет. Учёные назвали его "Большой комплекс Плеяд". В него входят как минимум три известные группы и, вероятно, ещё две нераспознанные ранее семьи.

"Мы установили, что большинство элементов этой структуры родились в одном гигантском звёздном питомнике", — пояснил Люк Боума.

Что говорит химия звёзд

Химический состав — словно генетический паспорт. Звёзды, появившиеся из одного газопылевого облака, несут одинаковые пропорции элементов. Спектроскопия SDSS показала: кандидаты на принадлежность к Большому комплексу Плеяд имеют совпадающие химические характеристики. Это подтвердило их единое происхождение и общий возраст, определённый вращением.

Почему ни одна миссия в одиночку не справилась бы

Каждый инструмент даёт лишь часть картины:

Gaia

Создаёт сверхточную карту положения и движения, но не определяет возраст.

TESS

Дает возраст, но ничего не говорит о том, куда звезда движется и откуда родом.

SDSS

Описывает химию, но не показывает ни расстояние, ни параметры движения.

Только объединение данных позволило распознать "разбежавшуюся" звёздную семью.

"Каждый набор данных был как отдельный фрагмент. Сами по себе они не складывались в картину. Но когда связали движения (Gaia), вращения (TESS) и химию (SDSS), пазл сошёлся", — отметил Эндрю Бойл.

Что это открытие меняет в астрономии

  1. Переделывает модели рождения звёздных ассоциаций.

  2. Показывает, что многие группы, которые считались изолированными, на самом деле части гораздо больших структур.

  3. Даёт новый метод поиска "разбежавшихся" звёздных семейств.

  4. Повышает точность оценки возраста звёзд по вращению.

  5. Меняет наше понимание роли Плеяд в галактической истории.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать Плеяды изолированным скоплением.
    Последствие: неправильное понимание их истории.
    Альтернатива: рассматривать их как часть крупного звёздного комплекса.

  2. Ошибка: определять возраст звёзд только по их температуре или яркости.
    Последствие: большие погрешности.
    Альтернатива: анализировать вращение по данным TESS.

  3. Ошибка: игнорировать химию светил.
    Последствие: неверное определение происхождения.
    Альтернатива: сверять спектры в SDSS.

А что если…

Что если у Млечного Пути есть тысячи таких "семей"?

Учитывая новые методы — это более чем вероятно.

Что если можно определить возраст всех звёзд?

Если TESS и Gaia будут работать ещё годы, возраст сотен тысяч звёзд можно будет вычислить с высокой точностью.

Что если Солнце тоже имело такую "рассеянную семью"?

Гипотеза давно существует — новый метод может помочь её проверить.

Плюсы и минусы нового подхода

Аспект Плюсы Минусы
Датировка Очень точная, основана на вращении Требует больших массивов данных
Поиск родства Возможен даже при огромных расстояниях Сложность вычислений
Химия Подтверждает общее происхождение Зависит от качества спектров
Астрономические модели Улучшаются Нужно пересматривать старые результаты

FAQ

Почему звёзды разлетаются?

Из-за ослабления гравитационных связей и влияния галактических процессов.

Как далеко могли отдалиться родственники Плеяд?

На тысячи световых лет — что мы и видим в Большом комплексе.

Может ли метод работать для всех типов звёзд?

Лучше всего — для звёзд, похожих на Солнце, где связь "возраст → вращение" наиболее надёжна.

Мифы и правда

  1. Миф: Плеяды — небольшое компактное скопление.
    Правда: это лишь ядро огромной структуры, растянутой почти на 2000 световых лет.

  2. Миф: звёзды одного скопления всегда остаются рядом.
    Правда: через сотни миллионов лет они могут быть разбросаны по галактике.

  3. Миф: возраст звезды сложно определить.
    Правда: по вращению это можно сделать очень точно.

Исторический контекст

  1. Плеяды упоминаются в источниках Древней Греции, Месопотамии и Японии.

  2. Они использовались как календарный ориентир и символ урожая.

  3. Современная астрономия долго считала их отдельным маленьким скоплением — пока новые методы не раскрыли истинные масштабы.

Три интересных факта

  1. Плеяды видны невооружённым глазом, но их реальная структура огромна.

  2. Gaia измеряет положение звезды с точностью до десятков микросекунд дуги.

  3. Период вращения звезды — это своеобразные "часы", показывающие её возраст.

