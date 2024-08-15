Фитнес-тренер рассказал о преимуществах зумбы

Фитнес-тренер и диетолог Сергей Серёгин ответил NewsInfo.Ru, есть ли преимущества зумбы перед другими видами фитнеса.

По словам эксперта, зумба относится к спортивной линейке групповых занятий. Такие тренировки больше мотивируют друг друга.

"Зумба больше подходит для групповых тренировок, например, от 5 до 10 человек, для 1 это скучно. Люди друг на друга смотрят и мотивируются тем самым", — рассказал Серёгин.

Во время такой танцевальной тренировки у человека задействуется все группы мышцы одновременно.

"В групповых занятиях хореографического формата больше работа идет на всю группу мышц. Это похоже на плавание", — считает тренер.

Сергей Серёгин рассказал, как быстро можно похудеть благодаря зумбе.

"Человек может как похудеть, так и потолстеть благодаря зумбе. Результат зависит индивидуально от целей каждого человека. Если человек хочет похудеть, то зумбу стоит совмещать с силовыми тренировками, правильно питаться и соблюдать режим. Тогда результат не заставит ждать, лишние килограммы будут уходить уже через два-три месяца", — заявил фитнес-эксперт.

Кроме зумбы Серегин советует попробовать групповые занятия по тэпу, стретчинг.

Фото: commons.wikimedia.org/RadioKAOS (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).