Фитнес-тренер рассказал о преимуществах зумбы

Фитнес-тренер и диетолог Сергей Серёгин ответил NewsInfo.Ru, есть ли преимущества зумбы перед другими видами фитнеса.
По словам эксперта, зумба относится к спортивной линейке групповых занятий. Такие тренировки больше мотивируют друг друга.
"Зумба больше подходит для групповых тренировок, например, от 5 до 10 человек, для 1 это скучно. Люди друг на друга смотрят и мотивируются тем самым", — рассказал Серёгин.
Во время такой танцевальной тренировки у человека задействуется все группы мышцы одновременно.
"В групповых занятиях хореографического формата больше работа идет на всю группу мышц. Это похоже на плавание", — считает тренер.
Сергей Серёгин рассказал, как быстро можно похудеть благодаря зумбе.
"Человек может как похудеть, так и потолстеть благодаря зумбе. Результат зависит индивидуально от целей каждого человека. Если человек хочет похудеть, то зумбу стоит совмещать с силовыми тренировками, правильно питаться и соблюдать режим. Тогда результат не заставит ждать, лишние килограммы будут уходить уже через два-три месяца", — заявил фитнес-эксперт.
Кроме зумбы Серегин советует попробовать групповые занятия по тэпу, стретчинг.
Фото: commons.wikimedia.org/RadioKAOS (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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