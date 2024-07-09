Британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-блоге высказал мнение о недостаточной эффективности американских зенитно-ракетных комплексов Patriot во время недавних ударов российских Воздушно-космических сил по стратегическим объектам в Киеве и Днепре.
Эксперт отметил отсутствие убедительных доказательств результативности систем Patriot, защищающих украинскую столицу.
Он подчеркнул, что основные удары были нанесены по Киеву и Днепру, где сосредоточено значительное количество важных целей и промышленных предприятий.
По мнению Меркуриса, характер попаданий свидетельствует о том, что российские ракеты не были перехвачены в воздухе зенитными комплексами.
Аналитик обратил внимание на то, что даже Киев, считающийся одним из наиболее защищенных городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны, не смог эффективно отразить атаки.
Ранее Министерство обороны России сообщило о проведении группового удара по военным объектам на территории Украины, в результате которого все намеченные цели были поражены.
Российские вооруженные силы регулярно наносят точечные удары по местам дислокации украинских войск, военной техники, наемников, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические сооружения, предприятия оборонной промышленности и пункты военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям.
Фото: www.dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)
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