Британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-блоге высказал мнение о недостаточной эффективности американских зенитно-ракетных комплексов Patriot во время недавних ударов российских Воздушно-космических сил по стратегическим объектам в Киеве и Днепре.

Эксперт отметил отсутствие убедительных доказательств результативности систем Patriot, защищающих украинскую столицу.

Он подчеркнул, что основные удары были нанесены по Киеву и Днепру, где сосредоточено значительное количество важных целей и промышленных предприятий.

По мнению Меркуриса, характер попаданий свидетельствует о том, что российские ракеты не были перехвачены в воздухе зенитными комплексами.

Аналитик обратил внимание на то, что даже Киев, считающийся одним из наиболее защищенных городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны, не смог эффективно отразить атаки.

Ранее Министерство обороны России сообщило о проведении группового удара по военным объектам на территории Украины, в результате которого все намеченные цели были поражены.

Российские вооруженные силы регулярно наносят точечные удары по местам дислокации украинских войск, военной техники, наемников, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические сооружения, предприятия оборонной промышленности и пункты военного управления и связи.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям.

