Зоозащитники не смогли обжаловать региональный законопроект о намеренном умерщвлении бездомных собак в Астрахани. Количество животных, которых усыпили, растёт с каждым днём, сообщает РИА Новости.

Закон об умерщвлении начал обладать юридической силой в конце 2023 года. Высшие органы объяснили свой поступок тем, что организации, которые отлавливают бездомных животных и проводят с ними лапароскопическую стерилизацию и прививку, уже неактуальны. Хоть многие местные считают этот метод гуманным, всё равно собаки, которые остаются на улицах, продолжают кусать прохожих. Сообщается, что цифра пострадавших детей от безнадзорных животных приближается к 1500.

По новым правилам бездомных опасных собак отвозят в специальные приюты. Если человек заберёт животное в течение 15 дней, то процесс умерщвления не состоится. Однако ситуация изменится, если хозяин не будет найден. На прекращение жизни живого существа власти Астрахани собираются потратить 300 миллионов рублей.

Протестующие несколько раз выходили на улицы в надежде что-то изменить. Когда зоозащитники потерпели неудачу, они обратились в суд. Одна из местных протестующих пожаловалась, что даже если её собака убежит и она не успеет её отыскать в установленный срок, то лишиться питомца. Суд отреагировал отказом, а позже закон об эвтаназии бездомных собак был принят. Основная причина, из-за которой дело было выиграно властями, -необходимость обезопасить город от опасных животных. Однако после судебного процесса, юристы отметили что принятие этого закона идёт вразрез с документом "Об ответственном обращении с животными".

Позже зампред регионального правительства Виктория Гурьянова заверила всех зоозащитников, что процесс умерщвления собак происходит самым безболезненным способом и исключает любое насилие.

На данный момент у приютов собрались протестующие в ожидании ветеринаров. Однако проблема заключается в том, что сотрудники клиники работают пару часов в сутки, а одно животное выдаётся исключительно одному хозяину.

Фото: Flickr / Geoff Gallice (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)