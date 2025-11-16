Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Московский зоопарк касса
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:26

Пополнение по расписанию: новые звери и рекордное финансирование делают зоопарк магнитом для гостей

Пензенский зоопарк получил 8,7 миллиона рублей на развитие — гордума

В 2026 году Пензенский зоопарк получит более 8,7 миллиона рублей на развитие, сохранение биологического разнообразия и пополнение коллекции животных. Документы о финансировании уже рассмотрены на комиссии гордумы — финансирование будет расти и дальше.

Финансовая поддержка: поэтапный рост

  • 2026 год: 8 736 700 рублей выделят на нужды зоопарка.

  • 2027 год: финансирование увеличится до 8 868 800 рублей.

  • 2028 год: сумма вырастет до 8 936 900 рублей.

Эти средства направят на сохранение редких видов, улучшение условий содержания и закупку новых обитателей.

Новые обитатели: зебра из цирка, фенек и шотландская корова

  • В ноябре в зоопарке появилась зебра Элли, ранее выступавшая в цирке.

  • В августе коллекцию пополнила пара миниатюрных лисиц — фенеков, приобретённых за 540 000 рублей.

  • Из Барнаула приехала шотландская корова 2024 года рождения, стоимость — 400 000 рублей.

  • Летом из Челябинска прибыли самка зебры Амазонка и самка северного оленя Вьюга.

Ждём пополнения

До конца года ожидается прибытие ещё двух самок восточного колобуса (приматы, стоимость — 1,2 млн рублей) и даурского журавля (60 000 рублей) из Удмуртии.

Итоги

Финансирование и поступление новых животных позволяют зоопарку не только сохранять, но и приумножать коллекцию. Для жителей города это шанс познакомиться с редкими и экзотическими видами, а для специалистов — реализовать программы по сохранению биоразнообразия.

