Пополнение по расписанию: новые звери и рекордное финансирование делают зоопарк магнитом для гостей

В 2026 году Пензенский зоопарк получит более 8,7 миллиона рублей на развитие, сохранение биологического разнообразия и пополнение коллекции животных. Документы о финансировании уже рассмотрены на комиссии гордумы — финансирование будет расти и дальше.

Финансовая поддержка: поэтапный рост

2026 год: 8 736 700 рублей выделят на нужды зоопарка.

2027 год: финансирование увеличится до 8 868 800 рублей.

2028 год: сумма вырастет до 8 936 900 рублей.

Эти средства направят на сохранение редких видов, улучшение условий содержания и закупку новых обитателей.

Новые обитатели: зебра из цирка, фенек и шотландская корова

В ноябре в зоопарке появилась зебра Элли , ранее выступавшая в цирке.

В августе коллекцию пополнила пара миниатюрных лисиц — фенеков , приобретённых за 540 000 рублей.

Из Барнаула приехала шотландская корова 2024 года рождения, стоимость — 400 000 рублей.

Летом из Челябинска прибыли самка зебры Амазонка и самка северного оленя Вьюга.

Ждём пополнения

До конца года ожидается прибытие ещё двух самок восточного колобуса (приматы, стоимость — 1,2 млн рублей) и даурского журавля (60 000 рублей) из Удмуртии.

Итоги

Финансирование и поступление новых животных позволяют зоопарку не только сохранять, но и приумножать коллекцию. Для жителей города это шанс познакомиться с редкими и экзотическими видами, а для специалистов — реализовать программы по сохранению биоразнообразия.