Утром 20 июня возвращаемый модуль китайского лунного зонда "Чанъэ-6" успешно доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Об этом сообщил китайский новостной телеканал CGTN.

Капсула с лунным грунтом была сброшена с зонда на парашюте над провинцией КНР Внутренняя Монголия.

Это первый случай доставки реголита (остаточного грунта, продукта космического выветривания породы) с обратной стороны спутника Земли.

Фото: Flickr/Cristian Ibarra Santillan (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).