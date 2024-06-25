Утром 20 июня возвращаемый модуль китайского лунного зонда "Чанъэ-6" успешно доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Об этом сообщил китайский новостной телеканал CGTN.
Капсула с лунным грунтом была сброшена с зонда на парашюте над провинцией КНР Внутренняя Монголия.
Это первый случай доставки реголита (остаточного грунта, продукта космического выветривания породы) с обратной стороны спутника Земли.
Фото: Flickr/Cristian Ibarra Santillan (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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