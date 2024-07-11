Стоимость золота в четверг достигла пика с конца мая. Этому способствовали данные о снижении инфляции в США, укрепившие надежды участников рынка на возможное смягчение монетарной политики ФРС США.

К 19:20 по московскому времени августовские фьючерсы на золото на бирже Nymex выросли на 1,9%, достигнув отметки в $2424,8 за унцию. Впервые с конца мая стоимость контрактов превысила $2400 за унцию.

Напомним, что 20 мая цена на золото достигла исторического максимума в $2477 за унцию, после чего последовало стремительное падение.

Аналитик брокерской компании XS. com Самер Хасн отмечает, что рост ожиданий относительно снижения базовой процентной ставки ФРС в сентябре оказывает поддержку рынку золота.

Как подчеркивает издание Market Watch, снижение процентных ставок традиционно сопровождается ростом цен на драгоценные металлы, в то время как их повышение, наоборот, охлаждает инвестиционный пыл в отношении золота.

Министерство труда США в четверг сообщило, что темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в июне замедлились до 3% в годовом исчислении по сравнению с 3,3% в мае. Эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали в среднем снижение инфляции до 3,1%.

Самер Хасн также добавляет, что дополнительным фактором, способствующим укреплению рынка золота, является напряженность на геополитической арене.

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