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БРИКС сталкивается с давлением
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БРИКС сталкивается с давлением "золотого миллиарда"

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что страны, включенные в состав БРИКС и других международных организаций, сталкиваются с сопротивлением государств с высоким уровнем состоятельности.

В ходе X Парламентского форума БРИКС Путин сообщил, что усилия стран участников БРИКС и других развивающихся государств сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны руководящих элит так называемого "золотого миллиарда".

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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