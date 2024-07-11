Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что страны, включенные в состав БРИКС и других международных организаций, сталкиваются с сопротивлением государств с высоким уровнем состоятельности.
В ходе X Парламентского форума БРИКС Путин сообщил, что усилия стран участников БРИКС и других развивающихся государств сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны руководящих элит так называемого "золотого миллиарда".
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Израиль получит боеприпасы от США в ближайшее время
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