Евросоюз создал новый рекорд по закупкам пищевых отходов на Украине. В апреле расходы составили 86 миллионов евро. Для сравнения, это на 27 процентов больше, чем в марте.
Акцент при закупке был сделан на жмыхи и другие твердые отходы. Их получают после того, как растительные масла из сырья уже извлечены. Доля составила 71 процент от общего количества.
Второе и третье место заняли аналогичные продукты, оставшиеся после извлечения соевого масла (23 процента), крахмала и других продуктов для производства животных кормов. Последние разделили на три процента от общих поставок.
Фото: commons.wikimedia.org/20Лукианто (Creative Commons «Атрибуция - доля одинаковых» 3.0)
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