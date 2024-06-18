Евросоюз создал новый рекорд по закупкам пищевых отходов на Украине. В апреле расходы составили 86 миллионов евро. Для сравнения, это на 27 процентов больше, чем в марте.

Акцент при закупке был сделан на жмыхи и другие твердые отходы. Их получают после того, как растительные масла из сырья уже извлечены. Доля составила 71 процент от общего количества.

Второе и третье место заняли аналогичные продукты, оставшиеся после извлечения соевого масла (23 процента), крахмала и других продуктов для производства животных кормов. Последние разделили на три процента от общих поставок.

Фото: commons.wikimedia.org/20Лукианто (Creative Commons «Атрибуция - доля одинаковых» 3.0)