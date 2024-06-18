Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 89,0499
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 95,3906
ЕС поставил новый рекорд по закупкам пищевых отходов на Украине
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:11

ЕС поставил новый рекорд по закупкам пищевых отходов на Украине

Евросоюз создал новый рекорд по закупкам пищевых отходов на Украине. В апреле расходы составили 86 миллионов евро. Для сравнения, это на 27 процентов больше, чем в марте.

Акцент при закупке был сделан на жмыхи и другие твердые отходы. Их получают после того, как растительные масла из сырья уже извлечены. Доля составила 71 процент от общего количества.

Второе и третье место заняли аналогичные продукты, оставшиеся после извлечения соевого масла (23 процента), крахмала и других продуктов для производства животных кормов. Последние разделили на три процента от общих поставок.

Фото: commons.wikimedia.org/20Лукианто (Creative Commons «Атрибуция - доля одинаковых» 3.0)

Мир

Американский производитель электрокаров Fisker обанкротился

Американский производитель электрокаров Fisker обанкротился

Американский производитель электромобилей Fisker Inc. объявил о банкротстве спустя всего год после выпуска своей первой модели. Компания привлекла инвестиции в размере 1 миллиарда долларов для запуска своей деятельности, но быстро израсходовала эти средства и не смогла погасить долг перед своим основным инвестором.

Читать полностью
Posta: отказ Анкары подключиться к санкциям Запада волнует Вашингтон

Posta: отказ Анкары подключиться к санкциям Запада волнует Вашингтон

Нежелание Анкары подключаться к антироссийским санкциям волнует Штаты, пишет Posta. Анкара придерживается эмбарго только по решениям ООН, что вызывает недовольство в Белом доме.

Читать полностью

Общество

"Леруа Мерлен" меняет своё название

Французская сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта "Леруа Мерлен", которая в прошлом году передала управление своим российским подразделением местному менеджменту, объявила о ребрендинге. Новое название компании - "Лемана ПРО".

Читать полностью
Доктор Галлямова раскрыла лучшие методы борьбы с целлюлитом: LPG, ICOONE, массажи

Доктор Галлямова раскрыла лучшие методы борьбы с целлюлитом: LPG, ICOONE, массажи

Пляжный сезон в разгаре, женщины горят желанием побыстрее распрощаться с ненавистной "апельсиновой коркой" и записываются в салоны и клиники. Какие антицеллюлитные процедуры в аппаратной косметологии сегодня на пике популярности?

Читать полностью

Новости