Вооружённые силы России нанесли удар по месту расположения украинских военных на базе отдыха в Змиеве Харьковской области, сообщает "Первый харьковский".
Источник отмечает, что после полуночи было зафиксировано пять прилетов по цели, в результате чего были разрушены отельный комплекс базы, где в тот момент дислоцировались минимум 300 солдат ВСУ и иностранных наёмников. По данным издания, противник понеёс большие потери.
По сособщениям украинских СМИ, ВС РФ нанесли пять ударов по базе отдыха в Слобожанской общине Харьковской области.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял о неоднократном поражении ВС РФ гражданских объектов, которые Киев использует для расположения военных, хранения боеприпасов и ремонта вооружения, а также питающих их объектов энергоснабжения.
Ранее Денис Пушилин рассказал о значении освобождения населенного пункта Уманское.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).
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