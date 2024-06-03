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ВС РФ ударили по базе отдыха с 300 военными в Змиеве под Харьковом
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:27

ВС РФ ударили по базе отдыха с 300 военными в Змиеве под Харьковом

Вооружённые силы России нанесли удар по месту расположения украинских военных на базе отдыха в Змиеве Харьковской области, сообщает "Первый харьковский".

Источник отмечает, что после полуночи было зафиксировано пять прилетов по цели, в результате чего были разрушены отельный комплекс базы, где в тот момент дислоцировались минимум 300 солдат ВСУ и иностранных наёмников. По данным издания, противник понеёс большие потери.

По сособщениям украинских СМИ, ВС РФ нанесли пять ударов по базе отдыха в Слобожанской общине Харьковской области.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял о неоднократном поражении ВС РФ гражданских объектов, которые Киев использует для расположения военных, хранения боеприпасов и ремонта вооружения, а также питающих их объектов энергоснабжения.

Ранее Денис Пушилин рассказал о значении освобождения населенного пункта Уманское.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).

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