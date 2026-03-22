Первый выполз на солнце: в Ростовской области заметили опасных обитателей лесов и полей

В Ростовской области зафиксированы первые случаи появления змей после зимнего периода. Инцидент произошел 21 марта в Аксайском районе неподалеку от острова Шишловский: местный рыбак заметил пресмыкающееся во время отдыха на берегу. Специалисты связывают пробуждение фауны с приходом стабильного тепла и началом весеннего цикла активности.

Биологический ритм и весенняя активность

Повышение температуры воздуха запускает метаболические процессы в организмах пресмыкающихся, которые провели зиму в состоянии оцепенения. В марте змеи постепенно выходят из нор и убежищ, чтобы прогреть тело на солнце, что необходимо для нормализации обмена веществ. Именно этот процесс делает их первое время малоподвижными и медлительными.

Первыми на открытых участках обычно появляются неядовитые виды, которые физиологически адаптированы к более раннему старту сезона. Перепады ночных и дневных температур в марте вынуждают их возвращаться в укрытия, поэтому массовое появление особей в Ростовской области прогнозируется ближе к середине следующего месяца.

"Пробуждение змей в регионах обусловлено исключительно температурным режимом почвы и приземного слоя воздуха. Это стандартный биологический цикл, который ежегодно повторяется в данный период времени. Управленческий контроль за природными зонами отдыха позволяет своевременно информировать граждан о начале миграционной активности фауны. Важно, чтобы население сохраняло спокойствие и проявляло осторожность при посещении лесополос и пойменных территорий в текущем сезоне". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Как отличить ужа от гадюки

В спорах жителей Аксайского района чаще всего фигурируют две основные версии: обыкновенный уж или гадюка. Оба вида обитают в Ростовской области и часто соседствуют с человеком вблизи водоемов. Визуально ужи отличаются наличием характерных желтоватых или оранжевых пятен в затылочной части головы, которые отсутствуют у ядовитых сородичей.

Гадюки же обладают более коренастым телосложением и зигзагообразным рисунком на спине, который выражен гораздо контрастнее, чем у неядовитых змей. В условиях стресса или после долгой спячки змея может вести себя нетипично, однако эксперты советуют не приближаться к животному для детального изучения. Определение вида "на глаз" в полевых условиях без должного опыта остается рискованным занятием.

Меры предосторожности в природной среде

Весенний период вблизи рек и заливов требует повышенной внимательности, так как змеи активно ищут места для прогрева. Специалисты рекомендуют при прогулках на природе выбирать открытые тропы и воздерживаться от похода в густой сухостой или высокую траву, где видимость ограничена. Плотная закрытая обувь и использование палки для проверки пути перед собой — базовые правила безопасности.

При встрече со змеей лучшей стратегией станет сохранение дистанции и отказ от провокаций или попыток контакта. Пресмыкающиеся практически никогда не нападают первыми, если не чувствуют угрозы своей жизни. Если змея не проявляет агрессии и не загнана в угол, достаточно просто медленно отступить, давая животному возможность самостоятельно сменить локацию.