Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гадюка
© https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:49

Первый выполз на солнце: в Ростовской области заметили опасных обитателей лесов и полей

В Ростовской области зафиксированы первые случаи появления змей после зимнего периода. Инцидент произошел 21 марта в Аксайском районе неподалеку от острова Шишловский: местный рыбак заметил пресмыкающееся во время отдыха на берегу. Специалисты связывают пробуждение фауны с приходом стабильного тепла и началом весеннего цикла активности.

Биологический ритм и весенняя активность

Повышение температуры воздуха запускает метаболические процессы в организмах пресмыкающихся, которые провели зиму в состоянии оцепенения. В марте змеи постепенно выходят из нор и убежищ, чтобы прогреть тело на солнце, что необходимо для нормализации обмена веществ. Именно этот процесс делает их первое время малоподвижными и медлительными.

Первыми на открытых участках обычно появляются неядовитые виды, которые физиологически адаптированы к более раннему старту сезона. Перепады ночных и дневных температур в марте вынуждают их возвращаться в укрытия, поэтому массовое появление особей в Ростовской области прогнозируется ближе к середине следующего месяца.

"Пробуждение змей в регионах обусловлено исключительно температурным режимом почвы и приземного слоя воздуха. Это стандартный биологический цикл, который ежегодно повторяется в данный период времени. Управленческий контроль за природными зонами отдыха позволяет своевременно информировать граждан о начале миграционной активности фауны. Важно, чтобы население сохраняло спокойствие и проявляло осторожность при посещении лесополос и пойменных территорий в текущем сезоне".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Как отличить ужа от гадюки

В спорах жителей Аксайского района чаще всего фигурируют две основные версии: обыкновенный уж или гадюка. Оба вида обитают в Ростовской области и часто соседствуют с человеком вблизи водоемов. Визуально ужи отличаются наличием характерных желтоватых или оранжевых пятен в затылочной части головы, которые отсутствуют у ядовитых сородичей.

Гадюки же обладают более коренастым телосложением и зигзагообразным рисунком на спине, который выражен гораздо контрастнее, чем у неядовитых змей. В условиях стресса или после долгой спячки змея может вести себя нетипично, однако эксперты советуют не приближаться к животному для детального изучения. Определение вида "на глаз" в полевых условиях без должного опыта остается рискованным занятием.

Меры предосторожности в природной среде

Весенний период вблизи рек и заливов требует повышенной внимательности, так как змеи активно ищут места для прогрева. Специалисты рекомендуют при прогулках на природе выбирать открытые тропы и воздерживаться от похода в густой сухостой или высокую траву, где видимость ограничена. Плотная закрытая обувь и использование палки для проверки пути перед собой — базовые правила безопасности.

При встрече со змеей лучшей стратегией станет сохранение дистанции и отказ от провокаций или попыток контакта. Пресмыкающиеся практически никогда не нападают первыми, если не чувствуют угрозы своей жизни. Если змея не проявляет агрессии и не загнана в угол, достаточно просто медленно отступить, давая животному возможность самостоятельно сменить локацию.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet