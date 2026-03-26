Золотая строка в платёжке: за это жильцы переплачивают каждый месяц по невнимательности

Рост сумм в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги нередко вызван появлением необоснованных начислений, которые не входят в утвержденный перечень работ. Собственники жилья зачастую оплачивают услуги, которые уже включены в статью "содержание и ремонт", фактически переплачивая за навязанный сервис. Юридическая чистота платежки зависит от наличия протокола общего собрания жильцов, санкционирующего дополнительные расходы. Об этом сообщает MoneyTimes.

Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев подчеркнул важность контроля за каждой строкой в квитанции, чтобы избежать переплат за дублирующие услуги. По его словам, такие опции, как уборка или обслуживание парковочных зон, часто уже включены в основной тариф, и их выделение требует документального подтверждения.

"Иногда в платежках появляются дополнительные услуги, например плата за парковку или уборку, которые выделены отдельно. Но такие услуги, как правило, уже входят в состав содержания жилого помещения и не должны выставляться дополнительно. Если же они все-таки указаны отдельной строкой, должно быть решение общего собрания собственников, где это утверждено. Без такого решения начисления могут быть необоснованными", — отметил Сергей Сергеев.

При возникновении сомнений в корректности начислений жильцам рекомендуется первым делом запросить разъяснения у своей управляющей компании. Сергей Сергеев советует начинать с устного обращения, но при отсутствии внятной аргументации переходить к официальным письменным запросам. Управляющая организация обязана предоставить исчерпывающие доказательства договорных оснований для взимания платы за любую специфическую услугу.

В случае обнаружения неправомерных строк в квитанции, собственники имеют законное право оспорить их и отказаться от оплаты, основываясь на отсутствии договора и решения общего собрания. Эксперт призывает жильцов не игнорировать подобные нарушения, так как невнимательность приводит к потере личных средств. Активная позиция владельцев квартир в вопросах анализа состава платежей является единственным действенным способом защиты от незаконных поборов в коммунальной сфере.