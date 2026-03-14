Счётчик воды
Счётчик воды
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:42

Платежка с интригой: почему важно вносить деньги в срок даже при явных нарушениях сервиса

Даже при некачественных коммунальных услугах ЖКХ, таких как ржавая вода или неработающий лифт, потребители обязаны сначала оплатить платежку. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина разъяснила процедуру перерасчета за такие нарушения. Об этом сообщает MosTimes.

Российское законодательство запрещает отказ от оплаты из-за плохого качества услуги без подтверждения фактов. Сначала вносится платеж, а затем вызывается экспертиза или обращение в жилищную инспекцию для требования перерасчета. По словам Москвиной, длительный простой лифта, включая капитальный ремонт, также является основанием, причем перерасчет применяется ко всему дому независимо от подъездов.

"На свой субъективный взгляд, что вода ржавая, или еще что-то не работает, ты моментально попадаешь в категорию злостных неплательщиков, с тобой никто вообще тогда дальше не общается. Ни судебные органы, ни управляющая компания, на тебе клеймо неплательщика. Поэтому как платили, так и платим. Но имеем право вызвать экспертизу, специальные службы, написать в жилищную инспекцию и тогда уже требовать перерасчета за услугу", — пояснила Вера Москвина.

Многие жильцы не знают о праве на перерасчет за неоказанные или некачественные услуги, что позволяет управляющим компаниям затягивать устранение проблем. Эксперт отметила, что без официальных подтверждений жалобы остаются субъективными. Соблюдение процедуры помогает избежать статуса неплательщика и добиться справедливости.

Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

