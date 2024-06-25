В Новороссийске произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее более 10 тысяч местных жителей. Об этом во вторник проинформировала пресс-служба городской администрации.

Согласно полученным данным, перебои в энергоснабжении наблюдаются в различных районах города. В частности, без электричества остались жители территории Цемдолина, улицы Овражной, переулков Верхний и Энтузиастов, а также жилого комплекса "Парковый". Кроме того, отключение затронуло село Борисовка, переулок Облачный, улицы Аметистовую, Генерала Букретова и Анисовую. Проблемы с электроснабжением также наблюдаются в районе Горы Великой и 8-ой щели.

Причиной внезапного отключения электричества стала техническая неисправность на подстанции "Гайдук-Тяговая". Специалисты уже приступили к устранению повреждений.

По предварительным оценкам, восстановление энергоснабжения займет несколько часов. Городские службы прилагают все усилия для скорейшего разрешения ситуации и минимизации неудобств для жителей районов.

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