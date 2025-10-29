Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© YKK by THE NORTH FACE is licensed under public domain
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 3:16

Тоньше, легче, прочнее: японцы доказали, что совершенство можно улучшить

Компания YKK представила в Японии новый тип молнии без тканевой ленты

Молния — одно из тех изобретений, которые настолько плотно вошли в нашу жизнь, что мы перестали их замечать. Каждый день миллиарды людей застёгивают куртки, рюкзаки и сумки, не задумываясь, как устроен этот механизм. На протяжении более чем ста лет он оставался практически неизменным. Но японская компания YKK, производящая около половины всех молний в мире, решила доказать, что даже в совершенной простоте есть место инновациям.

Впервые за век компания представила принципиально новый тип застёжки — AiryString. На первый взгляд она выглядит привычно: ряды зубцов и бегунок. Но стоит присмотреться — и видно главное отличие: исчезла тканевая лента, на которой держится молния. Это решение, как ни парадоксально, сделало систему прочнее, легче и экологичнее.

Когда меньше — значит лучше

Отказ от текстильной основы полностью изменил конструкцию. AiryString стала тоньше и гибче, её почти не ощущаешь на одежде. В то же время она способна выдерживать нагрузку, сопоставимую с классическими моделями.

"Мы хотели решить проблемы, связанные с пришиванием молний", — пояснил вице-президент отдела разработки приложений Макото Нисидзаки.

По словам инженера, идея возникла во время сотрудничества с компанией Juki, крупнейшим производителем швейных машин. Вместе специалисты переосмыслили процесс крепления застёжек и создали новую технологию, позволяющую молнии буквально "врастать" в ткань. Первые прототипы показали в Осаке на выставке JIAM-2022, но на тот момент мало кто осознал масштаб грядущих перемен.

Возвращение к основам

Компания YKK была основана в 1934 году в Токио и с тех пор превратилась в глобального гиганта: её молнии используются в одежде Prada, Arc'teryx, Patagonia и The North Face. Ежегодная выручка корпорации превышает 6 миллиардов долларов, а производство охватывает 71 страну.

Секрет лидерства — в философии "Цикла добра": никто не может процветать, не принося пользу другим. Поэтому YKK делает всё сама — от литья деталей до производства собственных нитей. Такой контроль над процессами позволяет внедрять инновации, которые конкурентам попросту не по силам.

Почему молния устарела

Классическая молния, изобретённая в начале XX века, идеально подходила для плотных тканей и хлопка. Но современные дизайнеры работают с нейлоном, мембранами и сверхлёгкими материалами, где стандартные застёжки выглядят громоздко. Жёсткие ленты нарушают посадку изделия, утяжеляют его и мешают гибкости.

"Спрос на более лёгкую и гибкую одежду на рынке неуклонно растёт", — отметил Нисидзаки. "И аналогичные ожидания распространились и на молнии".

Однако убрать ленту оказалось сложнее, чем казалось. Она формировала каркас и обеспечивала прочное крепление. Инженерам пришлось пересмотреть каждый этап: от геометрии зубцов до технологии пришивания. В результате появилась специальная швейная машина, создающая бесшовное соединение молнии с тканью.

Сравнение технологий

Характеристика Классическая молния AiryString
Наличие ленты Есть Отсутствует
Вес Выше На 30% легче
Гибкость Средняя Высокая
Экологичность Требует ткань и краситель Использует меньше волокна и воды
Производительность Стандартная Повышенная за счёт автоматизации

Как работает новая система

Главное новшество AiryString — зубцы, которые теперь крепятся непосредственно к ткани, без промежуточного слоя. Для этого используется тончайшая синтетическая нить и модифицированное оборудование, разработанное совместно с Juki. При этом молния сохраняет плавный ход и выдерживает тысячи циклов застёгивания без износа.

Кто уже применяет AiryString

Первые экспериментальные партии появились в спортивной экипировке. Бренд Descente Japan представил куртку с новой застёжкой ещё в 2022 году. Затем к проекту присоединилась The North Face, применившая AiryString в линейке Summit Series. Более молодые компании, такие как Earthletica, оценили мягкость и почти полную бесшумность инновации — идеальное решение для спортивной и пляжной одежды.

Советы шаг за шагом: как внедрить AiryString в производство

  1. Проверить совместимость оборудования — новая молния требует специализированных машин.

  2. Настроить линию под бесшовное крепление.

  3. Обучить персонал работе с новым типом застёжек.

  4. Протестировать продукт на прочность и износостойкость.

  5. Сертифицировать изделие по стандартам устойчивого производства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование старых машин для пришивания.
    Последствие: деформация ткани и поломка зубцов.
    Альтернатива: установка новой швейной техники Juki, рекомендованной YKK.

  • Ошибка: применение неэластичных материалов.
    Последствие: молния теряет гибкость.
    Альтернатива: использовать технологичные ткани с растяжением, например нейлон с лайкрой.

  • Ошибка: попытка комбинировать AiryString с традиционными молниями в одном изделии.
    Последствие: нарушается симметрия шва.
    Альтернатива: использовать единый тип застёжки по всей линии.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Лёгкость и гибкость Требует нового оборудования
Экономия материалов и воды Более высокая начальная стоимость
Экологичность Долгая адаптация производства
Улучшенный комфорт носки Доступна пока только крупным брендам

А что если AiryString станет стандартом?

Если новая система распространится массово, это может изменить само восприятие одежды. Застёжки станут частью конструкции, а не внешним элементом. Лёгкие куртки, рюкзаки и костюмы смогут выдерживать больше нагрузки при меньшем весе. Экономия ткани и воды в глобальном масштабе снизит углеродный след всей индустрии.

Мифы и правда о новой молнии

  • Миф: отсутствие ленты делает застёжку хрупкой.
    Правда: испытания показали, что прочность AiryString не уступает стандартным моделям.

  • Миф: молния подходит только для спортивной одежды.
    Правда: её уже тестируют в повседневных и дизайнерских коллекциях.

  • Миф: технология полностью заменит старые молнии.
    Правда: классические модели сохранятся для изделий, где важна простота и цена.

Интересные факты

• Ежегодно YKK производит более 7 миллиардов молний.
• Торговая марка компании зарегистрирована в 177 странах.
• Сокращение использования ткани при производстве AiryString снижает выбросы CO2 на 20%.

Исторический контекст

Первый прототип молнии появился ещё в 1893 году, но массовое распространение изобретение получило лишь в 1930-е. Именно тогда YKK начала своё производство. За десятилетия компания внедрила десятки улучшений — от водонепроницаемых застёжек до переработанных пластиковых бегунков. AiryString стала логичным продолжением этой истории — маленьким шагом, который меняет всё.

