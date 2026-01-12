Зимой мы особенно уязвимы: как дефицит витамина D может вызвать постоянную усталость

Постоянная усталость может казаться обычным следствием стресса или недосыпа, но иногда она говорит о том, что организму действительно не хватает ресурсов. Если вялость тянется неделями, а отдых не помогает, это уже не просто "перегруз" — чаще всего за таким состоянием стоят дефициты или нарушения обмена веществ.

Чем дольше человек игнорирует такие сигналы, тем выше шанс, что разбитость станет привычным фоном. Об этом сообщает профильный медицинский источник со ссылкой на рекомендации специалистов.

Когда усталость перестаёт быть нормой

Врачи обращают внимание: тревожным считается состояние, когда усталость держится дольше двух-четырёх недель и не уходит даже после полноценного сна, выходных или отпуска. В таком случае стоит подумать о диагностике, потому что организм может "экономить" энергию из-за внутренних причин.

Особенно часто жалобы усиливаются в холодное время года — в этот период тело получает меньше солнечного света, а биологические ритмы перестраиваются. Именно поэтому зимой нередко выявляют дефицит витамина D, который проявляется снижением тонуса, общей слабостью и ощущением, что сил не хватает даже на привычные дела.

"Не стоит самостоятельно начинать приём витамина D — сначала необходимо сдать анализы, чтобы врач подобрал правильную дозировку", — отметила врач-невролог Мария Лавренова.

Специалисты подчёркивают, что бесконтрольный приём витаминов может не только не помочь, но и ухудшить самочувствие. Долгий приём "на всякий случай" способен привести к неправильным дозировкам и смещению баланса в организме, поэтому подход должен быть максимально точным.

Анемия и скрытый дефицит железа

Ещё одна распространённая причина хронической усталости — железодефицитная анемия или скрытый дефицит железа, когда показатели ещё не критичны, но организм уже испытывает нехватку. В таких случаях к слабости постепенно добавляются сонливость, бледность, одышка даже при небольшой нагрузке, учащённое сердцебиение. Проблема в том, что симптомы развиваются медленно, поэтому человек может долго считать их последствием тяжёлого графика или эмоционального напряжения.

При подозрении на анемию важно учитывать не только анализы, но и повседневные привычки. Врач может обратить внимание на рацион, потому что некоторые продукты и напитки способны мешать усвоению железа. Из-за этого даже корректно подобранная схема лечения иногда даёт более слабый эффект, чем ожидается, а усталость сохраняется.

Эндокринные и психологические факторы

Не всегда причина связана только с витаминами или железом. Усталость часто сопровождает эндокринные нарушения — например, гипотиреоз, при котором замедляется обмен веществ. В таких ситуациях человек может чувствовать постоянную сонливость, снижение работоспособности и общую заторможенность, даже если внешне жизнь не выглядит перегруженной. Также похожие жалобы встречаются при депрессивных состояниях: энергия будто "обнуляется", появляется ощущение пустоты, а бытовые задачи требуют непропорционально много усилий.

Специалисты отмечают: если после отдыха, улучшения питания и снижения нагрузки самочувствие быстро возвращается в норму — это хороший признак. Но если разбитость сохраняется, мешает работать и усиливается со временем, визит к врачу откладывать не стоит. Чем раньше начать разбираться с причиной, тем проще остановить переход состояния в хроническую форму.

Чем отличается обычная усталость от симптома болезни

Обычная усталость обычно предсказуема: она появляется после напряжённой недели и исчезает после сна, выходных или отпуска. В отличие от неё, усталость, связанная с дефицитами или гормональными сбоями, не проходит даже при хорошем режиме и может нарастать.

Нередко она сопровождается мышечной слабостью, одышкой, изменениями сердечного ритма или другими физическими проявлениями. Именно сочетание "усталости без восстановления" и дополнительных симптомов чаще всего говорит о необходимости обследования, а не только отдыха.