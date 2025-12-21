Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Зимняя подкормка малины
© Мария Круглова is licensed under public domain
Елена Малинина Опубликована сегодня в 19:58

Зимой без дела не сижу — проверяю погреб раз в неделю: одна мелочь спасает урожай до весны

Дачникам назвали основные работы в саду и огороде в декабре – Antonovsad

Зимний сад кажется неподвижным и тихим, но для опытного дачника декабрь — вовсе не пауза. Именно в это время закладывается основа будущего сезона: от состояния урожая в погребе до здоровья деревьев и планов новых посадок. Пока грядки укрыты снегом, у хозяина участка появляется редкая возможность спокойно всё проверить и рассчитать. Об этом сообщает Antonovsad.

Лунный календарь и декабрьские посевы

Несмотря на зиму, декабрь подходит не только для подготовки, но и для реальных посевов. В отапливаемых теплицах и на подоконниках можно продолжать выращивание зелени и листовых культур. Лунный календарь подсказывает дни, когда такие работы будут наиболее удачными.

Для овощей и зелени благоприятными считаются 3, 6, 16, 25, 26 и 30 декабря. Цветочные культуры лучше сеять 6 и 16 числа, а сидераты — 6, 16 и 30 декабря. В домашних условиях высевают лук на перо, салаты, пряные травы. Некоторые огородники идут дальше и экспериментируют с экзотикой, выращивая на подоконнике даже арбузы с прививкой на лагенарию.

В Подмосковье в начале месяца при устойчивых минусовых температурах возможны подзимние посевы цветов. Главное правило — не спешить, чтобы семена не тронулись в рост во время случайной оттепели.

Погреб, теплица и ежедневный контроль

Зимой внимание дачника распределяется между хранилищем урожая, теплицей и домашними посадками. В погребе регулярно проверяют лук-порей, корнеплоды, чеснок и другие овощи. Оптимальные условия хранения — температура +1…+3 °C и влажность около 85-90%.

Если воздух слишком сухой, ставят ящик с влажным песком, при повышенной сырости — ёмкость с негашёной известью. Овощи перебирают, удаляя подпорченные экземпляры, чтобы гниль не распространялась. Для защиты от грызунов вдоль стен и плинтусов раскладывают приманки от мышей.

Заготовки и семена на будущее

Декабрь — удобное время для подготовки простых "домашних удобрений". Подсушенную картофельную кожуру можно сжигать вместе с дровами, получая ценную золу. Яичную скорлупу собирают в мешок, периодически утрамбовывая. Чайную заварку и кофейную гущу сушат для добавления в рассадные смеси, а луковую и чесночную шелуху используют для настоев против тли.

К этому времени созревают семена поздних культур. Для заготовки семян баклажана выбирают полностью зрелые, тёмно-коричневые плоды без признаков гнили. Покупку семян нового урожая, если важна максимальная всхожесть, лучше не торопить: у однолетников она быстро снижается, тогда как у томатов, перцев, капусты, свёклы и бобовых сохраняется до 5-6 лет.

Декабрь показывает, что садоводство — это процесс без выходных. Пока участок спит под снегом, грамотные зимние заботы помогают сохранить урожай и подготовить почву для удачного старта весной.

