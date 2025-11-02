Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by TypeZero is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:36

Зимний антистресс на ложке: продукт, который насыщает и защищает от вирусов

Витамины зимой можно получать из икры и морепродуктов — Римма Мойсенко

С наступлением холодного сезона многие начинают ощущать упадок сил, снижение иммунитета и общее ухудшение самочувствия. Причина в том, что осенью и зимой организму часто не хватает витаминов и полезных микроэлементов, необходимых для полноценной работы всех систем. Как отмечают специалисты, восполнить эти дефициты можно не только с помощью аптечных добавок, но и правильно составленного рациона.

Почему зимой не хватает витаминов

С понижением температуры рацион большинства людей становится однообразнее. Свежие овощи и фрукты исчезают с прилавков, а в меню чаще появляются тяжёлые, калорийные блюда. Это приводит к недостатку витаминов А, Е, С, группы B, а также железа и цинка. В результате человек становится более уязвимым к инфекциям, быстрее утомляется и теряет концентрацию.

Главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко объясняет, что вернуть организму энергию можно, грамотно подобрав продукты.

"Одна столовая ложка икры через день достаточно на протяжении всей жизни, чтобы восполнять все дефициты", — рассказала диетолог Римма Мойсенко.

Сравнение

Источник витаминов Основные вещества Частота употребления Эффект
Рыбная икра Витамины A, E, D, омега-3, белок 1 ст. ложка через день Улучшает иммунитет и обмен веществ
Морская рыба Омега-3, цинк, йод 2-3 раза в неделю Поддерживает сердце и сосуды
Орехи и семена Витамин E, магний, антиоксиданты Ежедневно Улучшают память и концентрацию
Цитрусовые Витамин C Каждый день Повышают сопротивляемость инфекциям
Зелень и овощи Фолиевая кислота, железо По возможности круглый год Поддерживают уровень энергии

Чем полезна икра

Икра — это не просто деликатес, а настоящий "витаминный концентрат". Она содержит:

  • витамин А, который укрепляет зрение и кожу;

  • витамин Е, защищающий клетки от старения;

  • омега-3 жирные кислоты, поддерживающие здоровье сердца;

  • белок, включающий все незаменимые аминокислоты;

  • антиоксиданты, снижающие воспаления и укрепляющие иммунитет.

При этом достаточно совсем небольшого количества — одной столовой ложки через день, чтобы восполнить суточную норму многих необходимых веществ.

Советы шаг за шагом

  1. Включайте в рацион морепродукты не реже двух раз в неделю.

  2. Ешьте разнообразно: сочетайте белки, сложные углеводы и полезные жиры.

  3. Добавляйте в меню источники витаминов A, E и D — икру, рыбу, яйца, сливочное масло.

  4. Не забывайте о зелени — петрушка, укроп, шпинат помогают усваивать микроэлементы.

  5. В холодное время года используйте замороженные овощи и ягоды — они сохраняют большую часть витаминов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: полностью переходить на аптечные витамины.
    Последствие: дисбаланс веществ и нагрузка на печень.
    Альтернатива: получать витамины из натуральных продуктов, дополняя их добавками по необходимости.

  2. Ошибка: исключать жиры из рациона.
    Последствие: ухудшение состояния кожи, волос и гормональный сбой.
    Альтернатива: добавлять в меню рыбу, орехи и немного оливкового масла.

  3. Ошибка: питаться однообразно зимой.
    Последствие: авитаминоз и снижение иммунитета.
    Альтернатива: разнообразить рацион сезонными продуктами и белковыми источниками.

А что если не любите икру?

Икру можно заменить другими продуктами, богатыми витаминами и омега-3. К примеру, лосось, скумбрия, сельдь и сардины содержат те же полезные жирные кислоты. Витамин A в большом количестве есть в моркови и печени, а витамин E — в миндале и подсолнечных семечках. Главное — соблюдать баланс и включать полезные продукты регулярно, пусть даже в небольших порциях.

Плюсы и минусы употребления икры

Плюсы Минусы
Богатый источник витаминов и аминокислот Высокое содержание соли
Улучшает работу сердца и сосудов Может быть дорогим продуктом
Поддерживает иммунитет Не подходит при заболеваниях почек
Повышает энергию и тонус Требует умеренного потребления
Укрепляет волосы, кожу и ногти Возможны аллергические реакции

FAQ

Можно ли есть икру каждый день?
Лучше через день: продукт калорийный и содержит много соли.

Какая икра полезнее — красная или чёрная?
Обе богаты витаминами, но чёрная содержит больше железа и фосфора.

Можно ли заменить икру добавками с омега-3?
Да, но натуральная икра содержит дополнительные вещества, которых нет в капсулах.

Мифы и правда

  1. Миф: зимой витамины бесполезны, ведь организм уже ослаблен.
    Правда: именно зимой витамины особенно нужны для поддержания иммунитета.

  2. Миф: икра вредна из-за высокой калорийности.
    Правда: при умеренном употреблении она полезна и не приводит к набору веса.

  3. Миф: витамины можно получить только из фруктов.
    Правда: белковые продукты, особенно морепродукты, содержат не меньше полезных веществ.

Исторический контекст

Икра использовалась в питании людей с древнейших времён. На Руси её считали символом достатка и здоровья. В Японии и Скандинавии её активно применяли как источник энергии в холодное время года. В XX веке икра стала объектом научного интереса: диетологи обнаружили в ней редкое сочетание витаминов и аминокислот, необходимых для обмена веществ и восстановления клеток. Сегодня продукт признан одним из лучших природных источников омега-3 и антиоксидантов.

Три интересных факта

  1. Икра содержит больше белка, чем мясо или рыба в том же объёме.

  2. В 100 граммах икры — почти половина суточной нормы витамина D.

  3. Ещё в Древнем Китае икру считали "эликсиром молодости" и использовали в лечебных целях.

