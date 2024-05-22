Бывший спонсор российской оппозиции, в частности ФБК* Навального**, Борис Зимин, ведущий бизнес в Болгарии совмещает "приятное с полезным".
Беженцы из Украины, уехавшие от обстрелов и мобилизации работают на предпринимателя Зимина* в отелях Болгарии. Они размещены в номерах бесплатно, но за это трудятся в качестве обслуживающего персонала для гостей.
Бизнесмен получает в качесте компенсацию за трудоустройство беженцев 8 млн долл от государства, поэтому он точно не находится в убатке от своего меценатства", отмечают скептики.
По данным RT, сыну основателя «Билайна» принадлежит четыре отеля высокого класса.
разочаровавшийся в ФБК (запрещён в РФ), размещает в своих отелях граждан Украины, но не бескорыстно: они работают там обслуживающим персоналом.
Фото: commons.wikimedia.org/Tarrantin0
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