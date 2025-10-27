Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Унитаз
Унитаз
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 9:13

Зима, хлор и трещины до крови: как наши привычки медленно разрушают кожу рук

Перчатки предотвращают сухость и трещины кожи при контакте с водой — Моррис

Кожа наших рук — один из самых уязвимых участков тела. Она ежедневно сталкивается с водой, бытовой химией, пылью, перепадами температур и десятками мелких раздражителей. Без должной защиты эпидермис теряет влагу, появляются трещины, покраснения и шелушение. По данным Британской ассоциации дерматологов, существует как минимум пять ситуаций, когда надеть перчатки — не просто удобно, а необходимо.

Почему руки нуждаются в защите

Кожа рук практически лишена сальных желёз, а значит, ей сложнее удерживать влагу и восстанавливаться после контакта с раздражающими веществами. С каждым погружением в воду или воздействием чистящих средств она теряет липидный слой, который служит естественным барьером.

Даже незначительное переохлаждение или чрезмерное мытьё рук могут вызвать микротрещины, через которые легко проникают бактерии и аллергены. Поэтому профилактика всегда эффективнее, чем последующее лечение.

"Кожа рук требует такой же системной защиты, как лицо или шея", — подчеркнула дерматолог Доктор Клэр Моррис, представитель British Association of Dermatologists.

Сравнение: виды перчаток и их назначение

Тип перчаток Материал Когда использовать Особенности
Резиновые латекс, винил, нитрил уборка, мытьё посуды защищают от химии, но не дышат
Тканевые хлопок, шерсть, флис прогулки в холодное время сохраняют тепло и впитывают влагу
Одноразовые полиэтилен, латекс готовка, окрашивание волос удобны, но не для длительного ношения

Советы шаг за шагом: как правильно выбирать и носить перчатки

  1. Выбирайте по назначению. Для уборки — прочные резиновые, для улицы — утеплённые, для косметических процедур — одноразовые.

  2. Следите за размером. Слишком тесные перчатки ухудшают кровообращение, а слишком свободные — сползают и натирают кожу.

  3. Используйте хлопковые подкладки. Они уменьшают потливость и раздражение при длительной работе.

  4. После снятия увлажняйте руки. Крем с пантенолом или глицерином восстановит защитный слой.

  5. Меняйте перчатки регулярно. Особенно одноразовые — они теряют свойства уже после одного применения.

Ошибка, последствия, альтернатива

  • Ошибка: выполнять уборку или мытьё без перчаток.

  • Последствие: контакт с моющими средствами разрушает липидный барьер и вызывает раздражение.

  • Альтернатива: использовать перчатки из нитрила, устойчивые к химическим веществам и не вызывающие аллергии.

  • Ошибка: выходить зимой на улицу с открытыми руками.

  • Последствие: холод и ветер пересушивают кожу, провоцируя микротрещины и покраснение.

  • Альтернатива: носить утеплённые перчатки и наносить перед выходом защитный крем.

А что если руки уже пересушены?

Если кожа начала шелушиться или появились болезненные трещины, не стоит игнорировать проблему. Первое, что нужно сделать — исключить контакт с раздражителями и перейти на мягкие, гипоаллергенные средства для мытья. Вечером полезно наносить жирный крем под хлопковые перчатки и оставлять на ночь: это восстановит барьер и смягчит кожу.

Также можно обратиться к дерматологу — в некоторых случаях трещины могут быть признаком контактного дерматита или аллергии.

Плюсы и минусы использования перчаток

Аспект Плюсы Минусы
Гигиена Предотвращают контакт с раздражителями Могут вызывать потливость рук
Защита Сохраняют кожу мягкой и увлажнённой Не подходят для мелких манипуляций
Удобство Подходят для разных задач Требуют регулярной замены

FAQ

Можно ли использовать одни и те же перчатки для уборки и готовки?
Нет. Бытовая химия оставляет на поверхности микрочастицы, которые нельзя полностью удалить. Лучше иметь отдельные комплекты.

Какие перчатки подходят аллергикам?
Выбирайте изделия из нитрила или винила — они не содержат латекса, который часто вызывает реакции.

Как ухаживать за кожей после работы в перчатках?
Мойте руки мягким мылом и наносите увлажняющий крем с керамидами или маслами ши и авокадо.

Мифы и правда

  • Миф: перчатки не нужны, если моющие средства "для чувствительной кожи".
    Правда: даже мягкие составы содержат ПАВы, которые разрушают защитный барьер при частом контакте.

  • Миф: чем плотнее перчатки, тем лучше защита.
    Правда: важно подобрать подходящий материал — слишком плотные снижают чувствительность и мешают движению.

Исторический контекст

Перчатки появились задолго до моды — ещё в Древнем Египте их использовали жрецы, чтобы не прикасаться к священным предметам. В Средние века они стали символом статуса, а позже — частью медицинской практики. Первые хирургические перчатки из резины появились в конце XIX века, благодаря врачу Уильяму Халстеду. С тех пор они превратились в обязательный элемент защиты и в быту, и в профессиональной среде.

Три интересных факта

  1. Кожа рук стареет быстрее, чем кожа лица — из-за отсутствия плотного слоя подкожного жира.

  2. В холодное время года эпидермис теряет влагу в три раза быстрее, чем летом.

  3. Хлопковые перчатки с маслом жожоба или алоэ вера можно использовать как ночную маску для рук.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Заместитель врача Ольга Березюк рассказала, зачем делать прививку от гриппа осенью сегодня в 4:15
Болеть стало легче: как вакцина учит организм побеждать вирус без паники

Почему прививка от гриппа не гарантирует защиту от болезни, но помогает перенести её легче и избежать осложнений.

Читать полностью » Дерматолог Зарема Омарова предупредила о вреде передержанных патчей и тканевых масок сегодня в 3:10
Патчи и тканевые маски под запретом? Дерматологи объяснили, когда уход становится вредом

Почему нельзя передерживать тканевые маски и патчи, как это разрушает кожный барьер и чем заменить их без вреда для лица.

Читать полностью » Отит после ОРВИ: врач предупредила об опасности самолечения и прогреваний сегодня в 2:06
Простуда прошла, а ухо болит: врачи объяснили, когда начинается опасный процесс

Почему после простуды может заболеть ухо, какие скрытые факторы повышают риск отита и как избежать осложнений без самолечения.

Читать полностью » Врач Альмасри: грецкий орех, миндаль и фисташки признаны самыми полезными для сердца и мозга сегодня в 1:02
Ешьте эти орехи каждый день — и врачей будете видеть реже

Грецкий орех, миндаль или фисташки — какие орехи признаны самыми полезными и как их правильно употреблять, чтобы извлечь максимум пользы.

Читать полностью » Врач Мухамадьяров назвал причины храпа и различия между его формами сегодня в 0:18
Ночной шум, который убивает молча: храп может стать сигналом опасной болезни

Почему храп не всегда безобиден, как его распознать и чем современные технологии помогают вернуть здоровый сон.

Читать полностью » Дерматолог Линдси Зубритски объяснила, что прыщи на коже головы возникают из-за закупорки пор и избытка себума вчера в 23:54
Прыщи под волосами — невидимая боль: почему кожа головы бунтует и как её успокоить

Прыщи под волосами доставляют массу неудобств, но избавиться от них можно. Рассказываем, как определить причину и выбрать правильный уход для чистой кожи головы.

Читать полностью » Зендая и Лени Клум вывели терракотовую помаду на пик популярности вчера в 23:54
Один оттенок, который идёт всем: помада, которая делает осень теплее

Терракотовая помада — новый осенний тренд 2025 года, символизирующий тепло и естественность. Узнайте, как выбрать идеальный оттенок под свою кожу.

Читать полностью » Врачи рекомендуют при белых угрях использовать кислоты, ретиноиды и средства с бензоилпероксидом вчера в 22:50
Белые бугорки, которые не проходят месяцами: как избавиться от закрытых комедонов без вреда коже

Закрытые комедоны невозможно выдавить, но можно победить. Рассказываем, какие кислоты, ретиноиды и привычки действительно очищают кожу.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Эксперты SAE сообщили о росте применения маловязких масел в Европе
Наука
Кислородная эмульсия для кишечного введения успешно прошла клинические испытания — Масару Ито
Дом
Эксперты рассказали, как избавиться от затхлого запаха из пылесоса при помощи прочистки шланга
Еда
Творожный торт без выпечки с желатином и печеньем получается нежным и сочным
Туризм
Горный парк Рускеала в Карелии признан одним из главных туристических объектов региона
Спорт и фитнес
Плие-приседания формируют мышцы бёдер — тренер Александр Садовский объяснил эффект
Еда
Картофель, запечённый слоями с сыром, сохраняет форму при термической обработке
Садоводство
Один капающий кран может лишить грядки целой лейки воды в день
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet