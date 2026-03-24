Критическая нехватка препарата с удивительными последствиями: жители Кургана страдают

Жители Кургана, нуждающиеся в рецептурном препарате "Зифлукорт", столкнулись с его отсутствием в аптечных сетях в марте. Лекарство, необходимое для поддержания гормонального баланса у пациентов с дисфункцией надпочечников, длительное время отсутствовало в продаже. В департаменте здравоохранения Курганской области официально подтвердили, что вопрос с поставками решится до конца марта 2026 года после заключения государственного контракта.

Критическая значимость препарата

Препарат "Зифлукорт", активным компонентом которого является флудрокортизон, назначается людям с тяжелыми нарушениями работы надпочечников. Для многих пациентов такая терапия является пожизненной и не предполагает замены на аналоги из-за специфического воздействия на организм.

Прекращение приема лекарства несет серьезные риски для здоровья, включая резкое снижение артериального давления и опасное обезвоживание. Одной из наиболее тяжелых последствий пропуска лечения является аддисонический криз, который несет прямую угрозу жизни человека.

Ситуация осложнялась тем, что препарат пропал не только из государственных пунктов выдачи, но и из коммерческого сегмента. Поиск медикамента через интернет-сервисы доставки также не принес результатов, что поставило пациентов в зависимое положение от темпов поставок на региональный аптечный склад.

Сложности государственных закупок

Обеспечение льготных категорий граждан происходит через систему государственных торгов, которые потребовали существенных временных затрат. В текущем году региональный департамент здравоохранения инициировал три закупочные процедуры для пополнения запасов жизненно важного средства.

Первые два аукциона не привели к результатам из-за отсутствия заявок со стороны поставщиков, что вынудило профильные ведомства повторить процесс. Подобные бюрократические проволочки напрямую отразились на доступности медикаментов для нуждающихся жителей области.

"Стабильность работы системы льготного обеспечения напрямую зависит от своевременного участия фармацевтических компаний в торгах. Когда рынок сталкивается с дефицитом заявок, муниципальное управление переходит в режим ручного контроля для ускорения процессов. Основная задача сейчас — минимизировать разрыв между поставками и обеспечить непрерывность жизненно важной терапии для жителей региона. Мы работаем над тем, чтобы подобные логистические сбои не повторялись в будущем". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Сроки поступления в аптеки

Положительная динамика наметилась после завершения последних торгов, по итогам которых 19 марта 2026 года был подписан полноценный контракт на поставку медикаментов. Чиновники планируют разместить партию лекарств на базе компании "Курганфармация" до конца текущего месяца.

Как только груз пройдет логистическую цепочку и будет принят на склад, препарат распределят по аптечным пунктам региона. После этого медикаменты станут доступны для льготников при предъявлении соответствующих рецептов.

При этом доступность лекарства в обычных розничных аптеках остается вопросом взаимодействия с частными дистрибьюторами. Регулирование данного сегмента зависит исключительно от бизнес-решений самих аптечных сетей, которые самостоятельно определяют ассортиментную политику.