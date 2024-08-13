Журова считает, что князь Монако неплохо бы справился с обязанностями президента МОК

Журова: князь Монако был бы хорошим президентом МОК

Член Международного олимпийского комитета, князь Монако Альбер II мог бы стать неплохим президентом организации, но не стоит доверять словам Томаса Баха о его отставке в 2025 году. Так заявила чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

На 142-й сессии МОК в Париже президент комитета Томас Бах сообщил, что не будет переизбираться на третий срок.

Напомним, что Бах стоит во главе МОК с 2013 года.

"Я не сильно верю Баху, возможно, это какой-то спектакль — мол, поуговаривайте меня", — цитирует Журову РИА Новости Спорт.

Она выступила на пресс-конференции о политических итогах Летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Фото:commons.wikimedia.org/Nizar Kerkeni (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).