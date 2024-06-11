Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал предстоящее событие в Швейцарии растением, который необходимо "подкормить", чтобы процветал "сад" — конкретные мирные переговоры по Украине, заявил он на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.



"Это — основа для дальнейших действий. Это живое создание, которому мы оказываем поддержку и надеемся, что как можно больше участников помогут ему стать благоприятным для роста садом, который послужит платформой для мирного развития", — отметил канцлер, комментируя предстоящее мероприятие по Украине в Швейцарии.



Речь канцлера была транслирована на сайте проходящей сегодня в Берлине конференции по восстановлению Украины.



Лидер страны уточнил, что надеется на то, что на будущих собраниях "появится что-то, что приблизит нас к миру". "Возможно, удастся обнаружить способ, посредством которого удастся приступить к переговорному процессу, в рамках которого Россия смогла бы вступить в диалог", — добавил он.



В то же время политик подчеркнул, что "вопрос о времени прихода этого момента остается за Киевом".Швейцария примет 15-16 июня конференцию по Украине неподалеку от города Люцерн, в курортном городке Бюргеншток.



Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будут присутствовать на встрече. Представитель посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что России не было направлено официального приглашения на саммит по Украине, Москва не примет участие в любом случае.



Он также отметил, что активно продвигаемая идея мирной конференции для России неприемлема, поскольку она представляет собой попытку внедрить нерабочую "формулу мира", игнорирующую интересы России. В Кремле подчеркивали, что поиск решений украинского конфликта без участия России является абсурдным и бесперспективным.

Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)