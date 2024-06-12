С 1 июля в России произойдёт очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Это вызывает множество вопросов у граждан, которые стремятся минимизировать свои расходы.

Newsinfo.Ru обсудили основные способы экономии с экспертом по экономике ЖКХ Сергеем Репетюком, и узнали, нужно ли платить за отопление, если в квартире никто не живет.

Репетюк подчёркивает, что экономия на коммунальных услугах начинается с понимания того, за что именно приходится платить. Некоторые расходы неизбежны.

"Если коммунальные услуги связаны с содержанием жилого фонда, как это - не платить, даже если ты не живешь? Общедомовое имущество имеет место быть, его нужно убирать, его нужно поддерживать в техническом состоянии. Взнос на капитальный ремонт тоже никто не отменял", - говорит эксперт.

Однако существуют категории расходов, на которых можно сэкономить.

"Например, такие вещи как электроэнергию можно экономить, это энергосберегающие технологии, это культура энергопотребления".

Отопление - одна из самых значительных статей расходов в коммунальных платежах, и здесь также есть возможности для экономии. Сергей Репетюк говорит, что важно, чтобы двери и окна в местах общего пользования были исправны и закрыты. Это помогает сократить потери тепла. Если в квартире слишком жарко, можно уменьшить температуру с помощью терморегуляторов на батареях.

Экономия на коммунальных услугах во многом зависит от самих граждан. Репетюк обращает внимание на то, что многие люди пренебрегают простыми действиями, которые могут существенно снизить расходы.

"Вот идете вы, поднимаетесь по лестничной клетке, у вас зимой открыто окно, форточка открыта, много кто закрывает? Нет."

Примером культурных изменений в энергопотреблении может служить использование электроприборов.

Эксперт поясняет, что простое действие, как кипячение ровно столько воды, сколько нужно, а не полный чайник, может значительно сократить расходы на электроэнергию. Замените лампы накаливания на светодиодные. Это кажется мелочью, но на практике экономит значительные суммы.

Фото: commons.wikimedia.org/Andy Mabbett(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)