Владимир Зеленский планирует продолжить ход боевых операций дальше, несмотря на отсутствие каких-либо результатов у ВСУ, так как это является его главным способом сохранить свои властные полномочия, сообщил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью каналу YouTube Dialogue Works.
По мнению Фримана, выживание Зеленского зависит исключительно от того, как будет развиваться конфликт.
Продление боевых действий представляется выгодным стратегическим ходом внутри страны, нежели стратегической целью, и не обладает особыми перспективами.
Специалист напомнил, что в Украине и в странах НАТО активно раздувают страх перед "русской угрозой", что в итоге приносит выгоду военной промышленности и обращает на себя внимание общественности.
Он подчеркнул отсутствие достоверных доказательств того, что у России есть какие-либо иные цели, кроме достижения поставленных задач в спецоперации.
Полномочия Зеленского истекают 20 мая. Планировавшиеся на 31 марта президентские выборы в Украине были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией.
Зеленский заявил, что сейчас не самое подходящее время для проведения выборов и подчеркнул необходимость закрыть этот вопрос.
Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Москва полагает, что легитимность Зеленского иссякла.
В этом контексте глава государства подчеркнул важность понимания, с кем имеет смысл вести переговоры и заключать юридические соглашения при возобновлении дипломатических отношений с Украиной.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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