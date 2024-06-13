Владимир Зеленский планирует продолжить ход боевых операций дальше, несмотря на отсутствие каких-либо результатов у ВСУ, так как это является его главным способом сохранить свои властные полномочия, сообщил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью каналу YouTube Dialogue Works.



По мнению Фримана, выживание Зеленского зависит исключительно от того, как будет развиваться конфликт.



Продление боевых действий представляется выгодным стратегическим ходом внутри страны, нежели стратегической целью, и не обладает особыми перспективами.



Специалист напомнил, что в Украине и в странах НАТО активно раздувают страх перед "русской угрозой", что в итоге приносит выгоду военной промышленности и обращает на себя внимание общественности.



Он подчеркнул отсутствие достоверных доказательств того, что у России есть какие-либо иные цели, кроме достижения поставленных задач в спецоперации.



Полномочия Зеленского истекают 20 мая. Планировавшиеся на 31 марта президентские выборы в Украине были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией.



Зеленский заявил, что сейчас не самое подходящее время для проведения выборов и подчеркнул необходимость закрыть этот вопрос.



Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Москва полагает, что легитимность Зеленского иссякла.



В этом контексте глава государства подчеркнул важность понимания, с кем имеет смысл вести переговоры и заключать юридические соглашения при возобновлении дипломатических отношений с Украиной.

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