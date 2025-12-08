Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии
© commons.wikimedia.org by Paasikivi is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 4:15

Жизнь в строгих рамках: что нужно знать путешественникам перед поездкой в Саудовскую Аравию

В Саудовской Аравии действует полный запрет на алкоголь — Вениамин Каганов

Саудовская Аравия привлекает путешественников своими уникальными традициями и возможностью познакомиться с настоящей арабской культурой. Однако для тех, кто планирует поездку в эту страну, важно учитывать её строгие культурные и законодательные нормы, которые могут существенно отличаться от привычных в других странах.

Одним из главных аспектов, который стоит учитывать туристам, является полный запрет на алкоголь. Для многих путешественников, особенно тех, кто привык к свободному доступу к спиртным напиткам, эта информация может стать неожиданностью. О правилах пребывания в Саудовской Аравии и культурных особенностях рассказал эксперт в области туризма.

Каковы основные правила пребывания в Саудовской Аравии?

Саудовская Аравия придерживается строгих норм, связанных с употреблением алкоголя. В этой стране существует полный запрет на продажу, покупку и употребление спиртных напитков. Это правило распространяется на всех — как на местных жителей, так и на туристов, независимо от того, в каком регионе страны они находятся.

Кроме того, этот запрет касается не только алкогольных напитков, но и других веществ, которые могут вызвать изменения в сознании. Власти Саудовской Аравии строго следят за его исполнением и налагают жёсткие санкции за его нарушение, включая административные и уголовные меры. Важно понимать, что это часть более широких культурных и религиозных норм, которые регулируют повседневную жизнь в стране.

"Перед поездкой туристам полезно ознакомиться с особенностями страны и культурными традициями. Хотя строгих требований к нарядам для иностранных туристок нет, рекомендуется носить скромную одежду, закрывающую плечи и колени. На территории страны действует сухой закон, а в туристических зонах широко распространён английский язык", — Вениамин Каганов, руководитель кафедры туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

Для многих людей, привыкших к культуре потребления алкоголя, это может стать важным ограничением. Однако в Саудовской Аравии в целом строгий подход ко всем аспектам публичной жизни, что делает соблюдение местных норм особенно важным для туристов.

Почему в Саудовской Аравии действует сухой закон?

Запрет на алкоголь и другие вещества регулируется исламскими нормами, которые имеют глубокие исторические и религиозные корни в культуре страны. Саудовская Аравия следит за тем, чтобы общественный порядок поддерживался на высоком уровне, а культурные ценности оставались нетронутыми.

Кроме того, многие считают, что такой подход способствует укреплению общественного уважения к местным традициям и верованиям, а также поддерживает определённую моральную атмосферу в обществе. Эти меры являются частью политики Саудовской Аравии по сохранению культурной идентичности, которая оказывает влияние на все сферы жизни, включая туризм.

Однако стоит отметить, что, несмотря на строгие ограничения, страна активно развивает туризм. Саудовская Аравия уже несколько лет работает над улучшением инфраструктуры для туристов, создавая новые курорты, музейные комплексы и пляжные зоны, а также развивая маршруты по историческим местам. Это даёт туристам шанс узнать страну с разных сторон, погружаясь в её культуру и природу, однако алкогольная политика остаётся неизменной и строго контролируемой.

Въездные правила и безвизовый режим для граждан России

Одной из приятных новинок для граждан России стал безвизовый режим, который значительно упрощает поездки в Саудовскую Аравию. Это нововведение стало результатом развития партнёрских отношений между странами и облегчило процесс оформления поездок. Теперь туристам не нужно заранее оформлять визу, что делает путешествие в Саудовскую Аравию более удобным и быстрым.

Несмотря на упрощение визовых формальностей, туристы должны соблюдать все требования страны, касающиеся культуры, поведения и одежды. Для иностранцев, особенно для женщин, рекомендуется придерживаться скромных нарядов, закрывающих плечи и колени. Это важное правило, которое не зависит от времени года или того, в каком регионе страны вы находитесь.

"Безвизовый режим позволяет гражданам России проводить ограничённый период времени в Саудовской Аравии, но важно помнить, что культурные нормы и требования по поведению остаются неизменными", — говорится в отчёте Министерства туризма Саудовской Аравии.

В последние годы Саудовская Аравия активно работает над расширением и улучшением туристической инфраструктуры. Для россиян и туристов из других стран создаются удобные условия, а безвизовый режим служит одним из факторов, способствующих росту потока путешественников. Однако это не отменяет строгих законов и традиций, которые остаются основой местной жизни.

Какую роль играет культурная идентичность в развитии туризма

Саудовская Аравия стремится к созданию сбалансированного туристического направления, где современная инфраструктура органично сочетается с традициями. Это сочетание привлекает тех путешественников, кто хочет увидеть страну, где современные технологии и архитектура гармонично уживаются с древними традициями и культурой.

Несмотря на модернизацию в сфере туризма, власти страны продолжают придерживаться строгих норм в отношении поведения в общественных местах. Это, с одной стороны, ограничивает некоторые удобства, с другой — даёт возможность туристам погрузиться в атмосферу страны и понять её уникальную культуру.

Сравнение: Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока

Саудовская Аравия имеет более жёсткие ограничения по сравнению с рядом других стран региона. В отличие от некоторых соседей, где алкоголь доступен в специальных зонах или курортах, в Саудовской Аравии действует полный запрет. Например, в Объединённых Арабских Эмиратах можно найти бары и рестораны с алкоголем, но в Саудовской Аравии его продажа или употребление строго запрещены.

Такое различие между странами важно учитывать путешественникам, особенно тем, кто привык к культурному разнообразию и свободному доступу к спиртным напиткам.

Плюсы и минусы поездки в Саудовскую Аравию

Плюсы:

  1. Безвизовый режим для граждан России.

  2. Возможность узнать культуру и традиции страны.

  3. Современные курорты, исторические и природные достопримечательности.

  4. Развитая инфраструктура для туристов.

Минусы:

  1. Жёсткие ограничения на употребление алкоголя.

  2. Требования к одежде и поведению, особенно для женщин.

  3. Некоторый культурный шок для тех, кто привык к более свободным правилам поведения.

Советы по путешествию в Саудовскую Аравию

  1. Ознакомьтесь с местными законами и традициями.

  2. Для женщин рекомендуется носить скромную одежду.

  3. Не забывайте, что алкоголь в Саудовской Аравии запрещён.

  4. Используйте удобные и современные курорты для отдыха, сочетая комфорт и традиции.

  5. Планируйте поездки с учётом местных культурных особенностей.

Популярные вопросы о туризме в Саудовской Аравии

1. Можно ли в Саудовской Аравии употреблять алкоголь в туристических зонах?
Нет, алкоголь запрещён на всей территории страны, включая туристические зоны.

2. Каковы требования к одежде для женщин в Саудовской Аравии?
Рекомендуется носить скромную одежду, которая закрывает плечи и колени.

3. Какие визовые требования для граждан России?
Россияне могут посещать Саудовскую Аравию без визы на ограниченный срок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены в Панаме удивляют, но городская жизнь и природа оправдают ожидания — Марина Ершова вчера в 22:14
Панама глазами путешественника: когда стеклянные здания теряют свою лоск, а тропики — свою дикость

Панама — страна контрастов, где невероятные эмоции и неожиданные впечатления становятся частью путешествия. Узнайте, что скрывает эта необычная страна.

Читать полностью » Большой Египетский музей в пустыне Гизы стал крупнейшим музейным комплексом Египта — специалисты вчера в 18:54
Очереди с рассвета: музей в Египте ошеломил туристов — внутри то, чего никто не ожидал

Новый музей в Гизе поражает масштабом, уникальными артефактами и современной архитектурой, привлекая тысячи туристов и меняя представление о культурном туризме.

Читать полностью » Партенит — курорт для семейного отдыха с детьми и для любителей природы вчера в 16:14
Когда тишина становится отдыхом: Партенит — идеальное место для тех, кто ищет уединение и гармонию

Партенит на Южном побережье Крыма — это уединённый курорт, идеально подходящий для спокойного отдыха, сочетающий горы, море и мягкий климат.

Читать полностью » Российские монастыри сохраняют особенности архитектуры разных эпох — гиды вчера в 12:27
Эти древние обители России поражают атмосферой — многие приезжают сюда и теряют дар речи

Пять уникальных монастырей России раскрывают свои тайны: от северных крепостей до уединённых озёрных обителей. Путешествие обещает глубокие впечатления и новые открытия.

Читать полностью » Экологический туризм и цифровой детокс становятся популярными в России — Ozon Travel вчера в 10:14
Тихий отдых на фоне глобальных фестивалей: когда популярность тихих маршрутов увеличивает спрос на природные зоны

Туризм в России продолжает развиваться: всё больше россиян путешествуют, несмотря на повышение цен. Советы по выбору направлений и экономии на поездках.

Читать полностью » В гостинице Гонконга найдено тело российской туристки — SHOT вчера в 8:49
Без признаков борьбы и беспорядка: загадочная смерть российской туристки в номере отеля

В Гонконге нашли мёртвой российскую туристку, и её гибель окружена неясностями. Следствие изучает материалы и ждёт результаты экспертизы.

Читать полностью » На Алтае доступны экскурсии, маршруты и отдых для семей с детьми — туристы вчера в 6:08
Алтай рушит ожидания туристов: правда, которую никто не готов услышать

Алтай окружён множеством мифов, из-за которых путешественники часто формируют неверные ожидания. Разбираемся, что из этого правда, что преувеличение и каким регион предстаёт в реальности.

Читать полностью » Новогодние туры в Абхазию сохраняют доступные цены и широкий выбор — Российская газета вчера в 4:12
Абхазия удерживает цены, а курорты пустеют: новогодний отдых неожиданно стал выгоднее южных направлений

Абхазия зимой манит доступной стоимостью размещения и праздничными программами: новогодний отдых в Гагре, Пицунде, Сухуме и Новый Афон — выгодно и с комфортом.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Курение ухудшает кровоснабжение почек и способствует почечной недостаточности — Сергей Кузнецов
Еда
Необычные сочетания селёдки расширяют варианты закусок — кулинары
Авто и мото
Неправильный прогрев автомобиля в мороз повышает расход топлива и риск поломок — автоспециалисты
Наука
Гормон FGF19 улучшает обмен веществ и контроль веса — Science Daily
Садоводство
Настой из банановых шкур улучшает состояние растений, если правильно приготовить — Елена Станиславовна
Авто и мото
Двигатель GM LY5 признан самым долговечным в серии Vortec — Auto.ru
Красота и здоровье
Расслабляющий спа-день можно устроить дома без ванны — косметологи
Еда
Постепенное охлаждение сохраняет структуру и вкус яиц — West Island Living
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet