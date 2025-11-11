Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Терраформированный Марс
Терраформированный Марс
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 9:33

Жизнь на грани невозможного: как микробы нашли свой рай в кислотных глубинах океана

Метаногенные микроорганизмы нашли в щелочной среде под Тихим океаном — Палаш Кумават

Глубоко под Тихим океаном, в условиях, которые на первый взгляд кажутся абсолютно непригодными для жизни, ученые сделали удивительное открытие. В среде с pH 12, что практически соответствует химическому составу бытового отбеливателя, они нашли следы процветающей микробной жизни. Это открытие может существенно изменить наше представление о том, как жизнь может существовать в экстремальных условиях.

Как ученые обнаружили жизнь в экстремальной среде

Команда под руководством Палашa Кумавата из Бременского университета использовала необычный подход для исследования микробной жизни. Вместо традиционного поиска ДНК, они применили методику, основанную на липидных биомаркерах - молекулах жиров, которые остаются после жизнедеятельности организмов. Это позволило исследовать жизнь в средах, где живые клетки крайне редки, и доказать существование микробов в агрессивной щелочной среде.

Образцы, полученные в ходе экспедиции SO 292/2 на борту исследовательского судна Sonne, показали наличие микроорганизмов, которые метаболизируют метан и сульфаты. Эти микроорганизмы используют химическую энергию минералов и газов для создания метана, важного элемента углеродного цикла. В таких условиях, где нет солнечного света, эти микробы функционируют как замкнутые экосистемы, перерабатывая углерод и водород, извлекаемые из недр планеты.

"Мы впервые получили прямое подтверждение существования метан-производящих микроорганизмов в такой щелочной системе", — отметил доктор Флоренс Шуботц, соавтор исследования.

Почему это открытие важно

Исследователи подчеркивают, что такие сообщества не зависят от солнечного света, что делает их уникальными и важными для понимания, как жизнь может существовать в условиях, где, казалось бы, биология несовместима с химией. Кроме того, найденные микробные популяции могут быть как современными, так и древними, сохранившимися в таких суровых условиях. Это открытие помогает ученым лучше понять, как могла зародиться жизнь на ранней Земле, когда условия были еще более экстремальными.

Палаш Кумават добавляет, что сочетание изотопных и липидных данных позволяет сделать вывод о существовании микробных популяций, которые могли развиваться и адаптироваться к жизни в щелочной среде, где другие формы жизни не могли бы выжить.

Как исследовались микроорганизмы

В ходе экспедиции 2022 года ученые взяли пробы с грязевых вулканов в районе Марианской дуги, глубоко под водой. Эти вулканы выбрасывают горячие потоки, насыщенные минералами и газами, что создаёт уникальные условия для существования микроорганизмов. Пробы, собранные из их отложений, стали основой для дальнейших исследований.

Ученые использовали липидные биомаркеры, чтобы определить, как микробы выживали в агрессивной щелочной среде, где химические реакции зачастую исключают возможность существования жизни в традиционном понимании. Метан и сульфаты стали ключевыми индикаторами метаболической активности этих организмов.

Преимущества и недостатки методов исследования

Преимущества Недостатки
Позволяет изучать микроорганизмы в экстремальных условиях Методы требуют большого времени для анализа
Дает уникальную информацию о микробной жизни в агрессивных средах Затруднительно вырастить микроорганизмы в лаборатории
Могут помочь в изучении происхождения жизни на Земле Требуется наличие специализированного оборудования для сбора образцов

Как это открытие связано с возможностью жизни на других планетах?

Эти исследования не только расширяют наше понимание земной микробной жизни, но и открывают новые перспективы для поиска жизни на других планетах, например, на Марсе или Европе - луне Юпитера, где также существуют экстремальные условия. Жизнь, которая не зависит от солнечного света и использует химическую энергию, могла бы существовать в подземных океанах или под ледяными покровами других миров.

"Этот открытый процесс метаногенеза в экстремальных условиях планеты даёт представление о том, как могла зародиться жизнь на ранней Земле", — пояснил Палаш Кумават.

Ошибка, Последствие, Альтернатива

  1. Ошибка: считать, что жизнь невозможна без солнечного света.
    Последствие: недооценка возможностей микробных сообществ в экстремальных условиях.
    Альтернатива: изучать метаногенез и хемосинтез как альтернативные формы жизни.

  2. Ошибка: применять стандартные методы поиска жизни на других планетах, ориентируясь только на солнечную энергию.
    Последствие: пропуск возможных биосфер в экстремальных, темных условиях.
    Альтернатива: применять методы, основанные на химическом обмене, как на Земле в экстремальных средах.

  3. Ошибка: ожидать, что жизнь должна быть похожа на земную.
    Последствие: ограничение поиска жизни только на известные нам биологические процессы.
    Альтернатива: ищите жизнь, которая может использовать альтернативные энергетические источники, такие как химическая энергия.

А что если мы обнаружим жизнь на других планетах?

Если в будущем удастся подтвердить существование жизни на других планетах, это откроет новый этап в исследованиях космоса и биологии. Открытие жизни в экстремальных условиях Земли уже показало, что возможности для существования жизни гораздо шире, чем мы могли себе представить. Это также откроет возможности для поиска жизни в условиях, ранее считавшихся неподобающими для существования.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Помогает понять, как жизнь может существовать в экстремальных условиях Трудности в вырастании этих микроорганизмов в лабораторных условиях
Открывает новые возможности для поиска жизни на других планетах Требуются дорогостоящие и длительные исследования
Может изменить взгляды на происхождение жизни на Земле и в космосе Необходимо больше времени для изучения и подтверждения выводов

FAQ

Какие микроорганизмы были найдены в этом исследовании?
Ученые обнаружили метаногенные микроорганизмы, которые используют химическую энергию минералов и газов, таких как метан и сульфаты.

Как исследователи изучали эти микроорганизмы?
Для этого использовались липидные биомаркеры, которые позволяют следить за активностью микробов в экстремальных условиях.

Какие условия подходят для существования таких микроорганизмов?
Эти микроорганизмы могут существовать в средах с высокой щелочностью и без солнечного света, используя химическую энергию вместо фотосинтеза.

Мифы и правда

  1. Миф: жизнь возможна только при наличии солнечного света.
    Правда: жизнь может существовать в полной темноте, используя химическую энергию, как показано в исследовании метаногенных микробов.

  2. Миф: жизнь возможна только в жидкой воде.
    Правда: хотя вода необходима для жизни, она не обязательно должна быть жидкой при всех температурных и химических условиях.

  3. Миф: все формы жизни, которые существуют, должны быть похожи на земные.
    Правда: жизнь может проявляться в формах, которые сильно отличаются от земных, что открывает новые горизонты для поиска жизни на других планетах.

Исторический контекст

Открытие жизни в экстремальных условиях не является чем-то новым. С момента первых исследований микробов в 1970-х годах учёные начали осознавать, что жизнь способна существовать в самых необычных и экстремальных средах, таких как горячие источники, подземные океаны и глубоководные вулканы. Это понимание кардинально изменило наше восприятие возможных мест обитания жизни, как на Земле, так и в других частях Вселенной.

Три интересных факта

  1. В 1977 году была открыта жизнь в глубоководных вулканах, где температура достигает 350°C.

  2. Метаногенез — процесс, при котором микробы производят метан, широко распространен в природе, включая кишечник животных.

  3. Ученые планируют вырастить эти микроорганизмы в лаборатории для изучения их метаболизма и способов выживания в агрессивных средах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

RIKEN и Киотский университет представили крупнейшую базу данных генетического разнообразия Японии сегодня в 1:14
Тайна японской крови: учёные нашли следы исчезнувшего народа прямо в ДНК

Японские учёные впервые создали подробную карту генетического разнообразия страны — открытие, которое меняет представления о происхождении и здоровье нации.

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили в Марокко самый древний вид анкилозавра с уникальной костной бронёй сегодня в 0:25
Он носил броню, будто из кошмаров: самый древний анкилозавр оказался не тем, кем его считали

Находка в Марокко показала, что анкилозавры обзавелись шипами и бронёй намного раньше, чем предполагали учёные. Что скрывают их древние кости?

Читать полностью » Трейн: описаны три новых вида рода Nectophrynoides с живорождением в Восточной дуге Танзании вчера в 23:30
В Африке нашли жаб, игнорирующих воду: вместо икры они рожают крошечных копий самих себя

Учёные Копенгагенского университета открыли три новых вида живородящих древесных жаб в Танзании — редчайших земноводных, способных рожать полностью сформированных детёнышей.

Читать полностью » Ван: фитолиты в желудке Sinopterus atavismus указывают на травоядность птерозавров вчера в 22:25
Гастролиты и фитолиты: новое доказательство, что некоторые птерозавры питались как коровы в небе

Китайские и бразильские палеонтологи нашли фитолиты в желудке птерозавра — первое доказательство того, что древние летающие ящеры могли быть травоядными.

Читать полностью » Паландри: кодекс Хагенеса в переплёте из тюленьей кожи может быть старейшей книгой Норвегии вчера в 21:22
Норвегия хранила тайну 800 лет: тюленья кожа скрывает древнейшую книгу страны

В Норвегии нашли древний песенник в переплёте из тюленьей кожи. Учёные считают, что это может быть старейшая книга страны, созданная простым местным мастером.

Читать полностью » Образ жизни влияет на продолжительность жизни на 60% через теломеры и стресс вчера в 20:18
Близнецы с одинаковыми генами, но разным возрастом: стресс делает теломеры короче — как это остановить

Учёные объяснили, почему клетки не могут жить вечно: теломеры сокращаются, но на процесс можно повлиять — от антиоксидантов до контроля стресса.

Читать полностью » Коннелли: желтопёрый ноти строит гнёзда на дне моря Уэдделла в Антарктиде вчера в 19:20
Приплыли — не приплыли? Рыбы Антарктиды строят гнёзда лучше, чем люди

Учёные обнаружили подо льдами Антарктиды целые "города" из рыбьих гнёзд — тысячи желтопёрых ноти строят подводные колонии для защиты потомства.

Читать полностью » Astronomer's Telegram: комета 3I/ATLAS изменяет цвет из-за химических реакций на поверхности вчера в 18:16
Учёные наконец поймали сигнал: межзвёздный объект показал свою истинную сущность

Астрофизики впервые засекли радиосигнал от древней межзвёздной кометы 3I/ATLAS — объекта, старше Солнца и движущегося навстречу нашей системе.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Добавляла воды по чуть-чуть — и цветок умер: теперь поливаю только так
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Никита Харлов: ботулизм может развиться даже после овощных консервов
Дом
Где не нужно хранить ножи, специи и муку: 5 ошибок, которые портят кухонные принадлежности
Садоводство
Купила цветок в магазине — через неделю остались одни палки: поняла, где ошиблась
УрФО
В Тюменской области почти 17 тысяч проб воды исследованы за девять месяцев 2025 года
Садоводство
Не беру в руки лопату — а сорняков нет: способ, о котором мало кто знает
ПФО
В Пензенской области с помощью ЭКО по полису ОМС родились 169 детей в 2025 году
Красота и здоровье
Творог с вареньем был моим любимым десертом, пока я не узнала, как он влияет на здоровье
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet