Представьте, что ваше зрение — это сложная система, где всё работает в тандеме. Когда один глаз теряет подвижность из-за травмы или болезни, жизнь меняется не только из-за потери способности видеть, но и из-за психологического дискомфорта. Врачи привыкли предлагать либо статичные протезы, либо сложные хирургические операции, но петербургские инженеры решили пойти иным путем. Они разработали макет механического "живого" протеза, который имитирует движения здорового глаза с помощью простых беспроводных технологий, напоминая, насколько важна точность в современных технологиях мониторинга. Пока одни ученые ищут формулы для отсева мертвых планет, команда из петербургского университета ЛЭТИ решила вполне земную и крайне чувствительную задачу.

"Создание устройств, которые синхронизируются с человеческим телом на таком уровне, открывает новую страницу в биоинженерии. Мы видим, как прикладные разработки меняют качество жизни, связывая воедино программный код и органические движения. В этом процессе критически важна стабильность сигнала и энергоэффективность. Любая автономная система в будущем будет опираться именно на такие компактные решения" Эксперт в области науки, научный обозреватель Алексей Кузнецов

Принцип работы системы

Система состоит из двух частей: самого глазного протеза и обычных на вид очков. В оправу встроена миниатюрная камера, которая непрерывно отслеживает направление взгляда здорового глаза. Это напоминает то, как ученые используют современный лидар для обнаружения скрытых объектов, только здесь инструментом выступает оптика высокого разрешения.

Полученные данные передаются на протез по протоколу связи, работающему по Bluetooth. Механизмы внутри устройства мгновенно реагируют на сигнал, повторяя движения парного глаза. Подобная скорость обработки данных сегодня становится стандартом, примерно так же, как точность навигаторов зависит от систем синхронизации времени.

Автономность устройства позволяет человеку комфортно пользоваться им в течение суток. После этого аккумулятор требует подзарядки, что исключает риск непредвиденного отключения в течение рабочего дня. Разработчики позаботились о том, чтобы гаджет не требовал сложного технического обслуживания в повседневной жизни.

Безопасность и материалы

Для изготовления протеза выбрали специальный биосовместимый полимер. Этот материал абсолютно инертен по отношению к тканям человеческого тела, что исключает риск аллергических реакций или воспалений. Как и при поиске защитных механизмов на Луне, здесь ключевым фактором стал правильный подбор состава, устойчивого к внешней среде.

Полимер не боится влаги и перепадов температуры, что критически важно для материала, постоянно контактирующего со слизистой оболочкой. Протез получился достаточно легким, чтобы не создавать избыточного давления на ткани, что иначе могло бы привести к нежелательному смещению век. Конструкция надежна и рассчитана на срок эксплуатации от трех до пяти лет.

Перспективы разработки

Разработка появилась благодаря акселерационной программе "Стартапы ИТ-ЛЭТИ". Этот проект стал частью большой федеральной экосистемы, направленной на развитие высокотехнологичного производства в России. Сейчас мы наблюдаем, как фундаментальная наука находит выход в конкретные изделия, способные помогать людям ежедневно.

Не исключено, что со временем эта технология перерастет в нечто большее, следуя за прогрессом, как уникальные методы извлечения окаменелостей меняют палеонтологию. Исследователи продолжают дорабатывать макет для его последующего внедрения в клиническую практику. Внимание к деталям и опора на прикладную физику позволяют надеяться на скорый выход проекта в серию.

Петербуржская школа инженерии еще раз подтвердила свою состоятельность, создавая вещи, которые действительно меняют привычный комфорт. Следить за тем, как глубинные процессы и планетарная динамика влияют на наши технологии, интересно, но помогать людям здесь и сейчас — гораздо важнее.

"Внедрение электроники в протезирование — это то, что мы называем конвергенцией наук. Успех таких проектов зависит от способности инженеров работать с материалами и алгоритмами одновременно. Разработка ЛЭТИ — хороший пример того, как государственные программы поддержки стартапов дают конкретные плоды. Важно будет увидеть, насколько протез удобен в режиме длительной носки в реальных жизненных условиях" Эксперт в области науки, аналитик научных трендов Ирина Соколова

Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель Алексей Кузнецов

