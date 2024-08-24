Эксперт рассказал, как убрать жир на животе у мужчины

Жир на животе у мужчины может появиться из-за стресса, неправильного питания и образа жизни, вредных привычек, избыточной массы тела и генетических факторов. Об этом рассказал наставник по здоровью Георгий Суренян.
По его словам, на наличие жира может повлиять и гормональный фон.
"Чтобы уменьшить количество жира, необходимо применять комплексный подход, сочетающий регулярные физические упражнения, сбалансированную диету, снижение уровня стресса и изменение образа жизни", — уверен эксперт.
Он считает, что упражнения планка, приседания, трастер, скручивания, лодочка могут помочь укрепить и привести в тонус мышцы живота. Однако в фитнес-программу нужно включить кардио, силовые тренировки и упражнения на гибкость, пишет "СЭ".
Фото: flickr. com/Pixel.la Free Stock Photos (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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