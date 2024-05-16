Анна Нероева из Челябинска похоронила мужчину из Канады, вместо скончавшегося на Кубе отца, его тело ошибочно было отправлено в Россию. Об этом сообщила женщина в беседе с представителями информационного агентства РИА Новости.
По словам собеседницы, 51-летний Илья Нероев 20 марта вылетел на Кубу вместе со своей подругой. На следующий день, 22 марта, они находились на пляже, за исключением того момента, когда мужчина ушел в обменный пункт и не вернулся обратно в отель. Позже стало известно о его смерти. После этого ее ознакомили с телом, но она успела увидеть только часть головы. Через три дня она вернулась в Россию.
"Мы ждали, пока тело отправят с Кубы, три недели. Когда его привезли, на опознание пошла его женщина. Все остальные увидели его только в церкви, где спрашивали: "Кто это, почему так непохож". Но в церкви заверили, что это нормально, что при бальзамировании для транспортировки тело может так видоизменяться, поэтому мы попрощались.Тем временем семье из Канады доставили моего папу — они в нем не узнали своего отца и отправили в посольство Кубы фото моего папы, а мы им через посольство — фото их папы. Все сошлось, их поменяли", — поделилась историей Анна Нероева.
По информации телеканала CTV News, 68-летний гражданин Канады скончался 22 марта от остановки сердца в курортном городе Варадеро. После репатриации останков его родственники обнаружили, что им привезли более молодого неизвестного мужчину — оказалось, что это был погибший россиянин с Кубы. При этом канадца отправили в Россию. Под конец апреля генеральный консул в Монреале, Александр Носков, сообщил, что дипломаты занимаются возвращением тела россиянина на его родину.
Изначально причиной смерти Нероева считали инфаркт, но в дальнейшем они указали "острый отек легких" в свидетельстве о смерти.
Дочь умершего уточнила, что на теле ее отца присутствуют следы побоев по фотоснимкам. Его подруга также выразила сомнения в официальном диагнозе: на Кубе ей сказали, что мужчина пошел в воду, после чего у него случился сердечный приступ, и он утонул.
Жительница Челябинска заявила, что желает узнать все обстоятельства произошедшего и разобраться, почему тело другого человека было отправлено ее семье.
Фото: commons.wikimedia.org/John M(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
На Украине призвали Зеленского остановиться
Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирное урегулирование конфликта после отказа западных стран выделять дополнительную помощь, озвучил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоканале на YouTube.
Неформальные переговоры между лидерами РФ и КНР завершились
Неформальные переговоры лидеров КНР и РФ завершились.
Кардиолог Конев: людям с проблемами с сердцем весной стоит употреблять шпинат и редис
Кардиолог Алексей Конев рекомендует сердечникам весной употреблять продукты, богатые калием и магнием, для поддержки сердечно-сосудистой системы. Он особо отметил шпинат, который помогает нормализовать сердечный ритм и снижает артериальное давление.
Врач Кульков: ланолины в косметике могут вызывать прыщи
Использование косметических средств, содержащих определенные комедогенные ингредиенты, может спровоцировать образование акне. Среди таких веществ — ланолины, цетилацетат, октилпальмитат и изопропилмиристат, по словам Льва Кулькова, дерматовенеролога и косметолога из группы компаний BestDoctor.