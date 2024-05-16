Анна Нероева из Челябинска похоронила мужчину из Канады, вместо скончавшегося на Кубе отца, его тело ошибочно было отправлено в Россию. Об этом сообщила женщина в беседе с представителями информационного агентства РИА Новости.



По словам собеседницы, 51-летний Илья Нероев 20 марта вылетел на Кубу вместе со своей подругой. На следующий день, 22 марта, они находились на пляже, за исключением того момента, когда мужчина ушел в обменный пункт и не вернулся обратно в отель. Позже стало известно о его смерти. После этого ее ознакомили с телом, но она успела увидеть только часть головы. Через три дня она вернулась в Россию.

"Мы ждали, пока тело отправят с Кубы, три недели. Когда его привезли, на опознание пошла его женщина. Все остальные увидели его только в церкви, где спрашивали: "Кто это, почему так непохож". Но в церкви заверили, что это нормально, что при бальзамировании для транспортировки тело может так видоизменяться, поэтому мы попрощались.Тем временем семье из Канады доставили моего папу — они в нем не узнали своего отца и отправили в посольство Кубы фото моего папы, а мы им через посольство — фото их папы. Все сошлось, их поменяли", — поделилась историей Анна Нероева.

По информации телеканала CTV News, 68-летний гражданин Канады скончался 22 марта от остановки сердца в курортном городе Варадеро. После репатриации останков его родственники обнаружили, что им привезли более молодого неизвестного мужчину — оказалось, что это был погибший россиянин с Кубы. При этом канадца отправили в Россию. Под конец апреля генеральный консул в Монреале, Александр Носков, сообщил, что дипломаты занимаются возвращением тела россиянина на его родину.



Изначально причиной смерти Нероева считали инфаркт, но в дальнейшем они указали "острый отек легких" в свидетельстве о смерти.



Дочь умершего уточнила, что на теле ее отца присутствуют следы побоев по фотоснимкам. Его подруга также выразила сомнения в официальном диагнозе: на Кубе ей сказали, что мужчина пошел в воду, после чего у него случился сердечный приступ, и он утонул.



Жительница Челябинска заявила, что желает узнать все обстоятельства произошедшего и разобраться, почему тело другого человека было отправлено ее семье.

Фото: commons.wikimedia.org/John M(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)