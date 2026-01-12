Жить по своему ритму: почему апарт-отели — это не просто тренд, а будущее европейского туризма

Европейский туризм сегодня переживает трансформацию, которая, хоть и не привлекает бурного внимания, становится заметной для путешественников. Всё больше туристов предпочитают новые форматы размещения, где важно не только комфортно провести ночь, но и жить по своему ритму. Апарт-отели — это именно тот тип жилья, который отвечает запросам современного туриста. Об этом пишет Турпром.

Популярность апарт-отелей

Спрос на апарт-отели продолжает расти по всей Европе, особенно в Великобритании. Всё больше путешественников выбирают жильё, где могут самостоятельно планировать свои дни, готовить еду и не зависеть от расписаний завтраков или уборки. Такой формат идеально соответствует трендам удалённой работы и длительных поездок, когда жильё должно быть и функциональным, и комфортным.

Одним из ключевых преимуществ апарт-отелей является ощущение личной свободы и приватности. Для многих людей важна не только цена, но и возможность сохранить привычный уклад жизни. Апартаменты с отдельной спальней, гостиной и кухней дают возможность ощущать себя как дома, даже находясь в другой стране. Это особенно актуально для семей с детьми, пар, а также для тех, кто проводит в путешествиях больше времени, чем обычно.

Апарт-отели и бизнес-туризм

Бизнес-туризм играет значительную роль в росте популярности апарт-отелей. В крупных городах с выставочными и конгрессными центрами, таких как Бирмингем, путешественники часто выбирают формат "дом вдали от дома". Это жильё позволяет совмещать рабочие поездки с полноценным отдыхом, а также экономить на питании. Кроме того, такой формат идеально подходит для долгосрочных командировок, когда комфорт и возможность готовить самостоятельно становятся важными факторами.

Такое размещение идеально сочетается с изменениями в туристических предпочтениях: всё больше людей ценят удобство, свободу и отсутствие лишней суеты, выбирая комфортные и функциональные варианты жилья.

Цифры подтверждают тренд

Экономика находит подтверждение тому, что апарт-отели — это не временная мода. В 2024 году объём рынка апарт-отелей в Великобритании был оценён в 6,2 миллиарда долларов, и прогнозируется его рост до 13 миллиардов к 2030 году. В других европейских странах заполняемость апартаментов выросла на 4%, а доход на номер увеличился более чем на 4%. Это свидетельствует о том, что апарт-отели становятся важной частью индустрии гостеприимства и уже не воспринимаются как нишевый сегмент.

Отличия апарт-отелей и традиционных гостиниц

Главное отличие апарт-отелей от классических гостиниц заключается в структуре проживания. Гостям предоставляются полноценные апартаменты с кухней и бытовой техникой, что позволяет обеспечить максимальное удобство в быту. Традиционные отели, в свою очередь, ограничиваются номерами, что оказывает влияние не только на комфорт, но и на общий стиль поездки.

Апарт-отели предлагают большую степень свободы, но классические отели всё ещё выигрывают благодаря высокому уровню сервиса и разнообразной инфраструктуре.

"Апарт-отели предоставляют не только комфорт, но и ощущение дома, что особенно важно для тех, кто путешествует на длительный срок", — отмечает эксперт в области туризма.

Поэтому выбор между апарт-отелем и традиционным отелем чаще всего зависит от целей поездки, предпочтений и привычек путешественников.