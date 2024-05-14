Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в четвертый раз станет отцом. Супруга спортсмена обнародовала свою беременность в день своего 35-летия, выложив в социальных сетях фотографии с округлившимся животом.



Инна Жиркова написала: "С днем рождения меня".



Подписчики блогера живо прокомментировали ее запись в соцсетях, поздравив с предстоящим пополнением семьи: "Просто невероятно, как здорово", "Вы великолепны", "Какая великолепная дама", "Обожаю вашу семью, очень рад за вас", "Вы постоянно нас удивляете", "Невероятно милый момент", "Блестящие новости", "Очень трогательно", "Большое счастье, поздравляю", "Вау, какие потрясающие новости", "Пожалуй, это лучший подарок на ваш праздник", "Я радуюсь за вас до слез", "Мамочка выглядит великолепно", "Это просто удивительно".



Юрий и Инна Жирковы официально оформили брак в 2008 году, а через некоторое время у них появился первенец по имени Дмитрий. Через два года пара стала родителями дочери Миланы, а в 2015 году у них родился сын Даниил. Пол четвертого ребенка супруги пока держат в секрете.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)