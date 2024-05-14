Было обнаружено исполненное предсказание соучредителя ЛДПР Владимира Жириновского относительно правительства России, недавний состав которого формируется в 2024 году после инаугурации главы государства Владимира Путина.



На пророчество политика обратил внимание Telegram-канал "Радиоточка НСН".



Утверждение о свежем кабинете Жириновский сделал во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил на российских аренах. В беседе с журналистом о впечатлениях от выступления сборной России на поле политик подчеркнул, что в национальном спорте будет царить хаос до тех пор, пока министром спорта не станет Михаил Дегтярев.

Жириновский в 2018 году заявил, что "вот Дегтерев — вот руководитель спорта!". Политик заявлял, что пока на пост назначают других, в спорте продолжится хаос.

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