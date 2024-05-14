Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.05.2024 : 91,3591
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.05.2024 : 98,6682
Жириновский предсказал Дегтерева на посту министра спорта
  1. Главная
  2. Общество
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:48

Жириновский предсказал Дегтерева на посту министра спорта

Было обнаружено исполненное предсказание соучредителя ЛДПР Владимира Жириновского относительно правительства России, недавний состав которого формируется в 2024 году после инаугурации главы государства Владимира Путина.

На пророчество политика обратил внимание Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Утверждение о свежем кабинете Жириновский сделал во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил на российских аренах. В беседе с журналистом о впечатлениях от выступления сборной России на поле политик подчеркнул, что в национальном спорте будет царить хаос до тех пор, пока министром спорта не станет Михаил Дегтярев.

Жириновский в 2018 году заявил, что "вот Дегтерев — вот руководитель спорта!". Политик заявлял, что пока на пост назначают других, в спорте продолжится хаос.

Фото: www.kremlin.ru/kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

На презентации Apple был объявлен вес iPad Pro и Magic Keyboard

На презентации Apple был объявлен вес iPad Pro и Magic Keyboard

На недавней презентации Apple было объявлено о снижении веса новых моделей iPad Pro и клавиатур Magic Keyboard. Новый 13-дюймовый iPad Pro весит 579 граммов, что меньше предыдущего поколения на 103 грамма.

Читать полностью
Представлена новая bluetooth-колонка SVEN PS-950

Представлена новая bluetooth-колонка SVEN PS-950

Bluetooth-колонка SVEN PS-950 идеально подходит для организации вечеринок благодаря мощному звуку и разнообразным световым эффектам, включая RGB-подсветку и стробоскоп.

Читать полностью

Общество

Профессор Бокерия: для печени полезны шпинат, яйца и чеснок

Профессор Бокерия: для печени полезны шпинат, яйца и чеснок

Профессор Ольга Бокерия, кардиолог и доктор медицинских наук, перечислила продукты, которые способствуют здоровью печени и помогают её функции по очищению организма от токсинов.

Читать полностью
Валерий Фальков: с 2025 года в России упразднят понятие бакалавриат

Валерий Фальков: с 2025 года в России упразднят понятие бакалавриат

С 2025 года в системе высшего образования России будет отменено понятие "бакалавр", вместо него введут высшее и высшее специализированное образование. Об этом сообщил Валерий Фальков, кандидат на пост главы министерства науки и высшего образования РФ.

Читать полностью

Новости