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Лавров: Жертвовать одними жизнями ради спасения других недопустимо
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:41

Лавров: Жертвовать одними жизнями ради спасения других недопустимо

Глава МИД России Сергей Лавров, что жертвовать одними невинными жизнями для спасения других невинных людей недопустимо. В ходе израильской операции по освобождению заключенных в лагере беженцев Нусейрат.

В ходе сложной и масштабной военной операции ЦАХАЛ объявил о спасении четверых израильтян, захваченных радикалами из движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Спецоперация привела к освобождению также одного россиянина по имени Андрей Козлов.

Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека, Джереми Лоуренс, отметил, что действия, проведенные в лагере Нусейрат, признаны военным преступлением из-за большого числа жертв среди мирного населения.

По результатам совещания глав МИД стран БРИКС журналистка спросила у Сергея Лаврова, каким образом Москва отреагировала на израильскую операцию, приведшую к гибели гражданских лиц.

В ответ министр отметил, что подобные события, включая теракт седьмого октября и методы, которые выбрал Израиль в ответ, не могут быть оправданы.

Он подчеркнул нарушение норм этики международного права в ситуациях, когда ради спасения одних жертв жертвуют множеством других людей, не имеющих никакого отношения к конфликту.

Фото: securityconference. org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)

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