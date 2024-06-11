Глава МИД России Сергей Лавров, что жертвовать одними невинными жизнями для спасения других невинных людей недопустимо. В ходе израильской операции по освобождению заключенных в лагере беженцев Нусейрат.
В ходе сложной и масштабной военной операции ЦАХАЛ объявил о спасении четверых израильтян, захваченных радикалами из движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
Спецоперация привела к освобождению также одного россиянина по имени Андрей Козлов.
Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека, Джереми Лоуренс, отметил, что действия, проведенные в лагере Нусейрат, признаны военным преступлением из-за большого числа жертв среди мирного населения.
По результатам совещания глав МИД стран БРИКС журналистка спросила у Сергея Лаврова, каким образом Москва отреагировала на израильскую операцию, приведшую к гибели гражданских лиц.
В ответ министр отметил, что подобные события, включая теракт седьмого октября и методы, которые выбрал Израиль в ответ, не могут быть оправданы.
Он подчеркнул нарушение норм этики международного права в ситуациях, когда ради спасения одних жертв жертвуют множеством других людей, не имеющих никакого отношения к конфликту.
Фото: securityconference. org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)
Медведев провел встречу с представителем Индонезии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел встречу с главой партии "Голкар", министром-координатором по вопросам экономики Индонезии Айrlanggoj Hartarto и подчеркнул, что страны приблизились к установлению стратегического партнерства.
Финская армия впервые задействована в НАТО
Финляндия впервые включила свои вооруженные силы в рамках НАТО, отправив в Румынию семь истребителей для участия в миссии по охране воздушного пространства, объявило министерство обороны Румынии во вторник.
В Совфеде обсуждают возможность разрешения каретам скорой "таранить" мешающие проезду авто
В Совете Федерации РФ обсуждают предложение позволить машинам скорой помощи "таранить" автомобили, мешающие их выезду при срочных вызовах.
Турэксперт Мельник: Красное море опасно из-за ядовитых морских ежей
Туристический эксперт Николай Мельник рассказал россиянам о потенциальных опасностях, связанных с фауной Красного моря.