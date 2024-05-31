Независимо от пола, рекомендации предполагают, что взрослым следует принимать статины или другие препараты, снижающими уровень холестерина, чтобы контролировать или предотвращать сердечные заболевания. Но пожилые женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями реже получают лекарства, снижающие уровень холестерина, чем мужчины, определили американские учёные.
По результатам исследования, 65% женщин в возрасте до 60 лет принимали препараты, снижающие уровень холестерина, в течение недели после постановки диагноза. Три года спустя только 52% продолжали принимать лекарства. Для мужчин до 60 лет использование лекарств было гораздо более стабильным: 79% принимали их сразу после постановки диагноза, а 78% продолжали принимать их спустя годы.
"Хотя это не первое исследование, показывающее половые различия в терапии статинами, первое, что важно отметить: проблема не становится лучше", — сказал один из исследователей Александр Турчин.
Непонятно, почему существует такое неравенство, но эксперты говорят, что это может быть связано с тем, что женщины более неохотно принимают статины из-за опасений побочных эффектов.
Результаты были представлены на конференции Европейского общества кардиологов (ESC).
Фото: commons. wikimedia.org/Hikmet Gümüş (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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