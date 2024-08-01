На церемонии открытия Игр в Париже промокли как спортсмены, так и зрители, передает euronews.
Однако позже все пережили прямо противоположное. На большей части Франции действуют предупреждения о высокой температуре, которая достигает 36 градусов по Цельсию. Зрители прятались под деревьями в тени, в то время как спортсмены вынуждены были из последних сил бороться не только с соперниками, но и с жарой.
Гимнастка из США Симона Байлс посетовала на отсутствие кондиционера в автобусе, на котором в таких некомфортных условиях нужно еще 45 минут добираться до места назначения.
Теннисисты соревновались на открытых кортах. Организаторы действовали согласно протоколу "Экстремальные погодные условия", дающему спортсменам в одиночных матчах возможность запросить 10-минутный перерыв перед третьим сетом. Следующий шаг - приостановка игры.
Британский теннисист Джек Дрейпер пожаловался, что на корте ему не давали достаточно холодной воды.
Матвиенко: контактов с парламентом Грузии нет по их вине, но РФ готова к диалогу
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко дала комментарий по поводу возможности возобновления дипломатических отношений с Грузией. Она заявила, что на сегодняшний день связи с грузинским парламентом нет, добавив, что РФ в этом не виновата. Однако Российская Федерация готова к диалогу, если этого захочет республика, информирует РИА Новости.
Матвиенко надеется на создание независимой платежной системы БРИКС в октябре
Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко надеется на то, что на международной встрече глав государств БРИКС в октябре, которая должна состояться в Казани, будет окончательно приняно решение по разработке независимой платежной системы союза. Об этом она заявила на одном из мероприятий для средств массовой информации, информирует РИА Новости.
Эксперт Мясоедов признал VPN бесполезным для ускорения YouTube
Раскрыта реальная причина замедления YouTube, против которой бессилен даже VPN.
Вместе матери компенсацию за гибель солдата СВО выплатили покинувшему семью отцу
История о матери погибшего солдата, которая оспаривает право бывшего мужа на получение денежной компенсации после смерти сына, вызвала резонанс в суде. Женщина утверждает, что отец не участвовал в воспитании ребенка и не заслуживает выплат.