На церемонии открытия Игр в Париже промокли как спортсмены, так и зрители, передает euronews.

Однако позже все пережили прямо противоположное. На большей части Франции действуют предупреждения о высокой температуре, которая достигает 36 градусов по Цельсию. Зрители прятались под деревьями в тени, в то время как спортсмены вынуждены были из последних сил бороться не только с соперниками, но и с жарой.

Гимнастка из США Симона Байлс посетовала на отсутствие кондиционера в автобусе, на котором в таких некомфортных условиях нужно еще 45 минут добираться до места назначения.

Теннисисты соревновались на открытых кортах. Организаторы действовали согласно протоколу "Экстремальные погодные условия", дающему спортсменам в одиночных матчах возможность запросить 10-минутный перерыв перед третьим сетом. Следующий шаг - приостановка игры.

Британский теннисист Джек Дрейпер пожаловался, что на корте ему не давали достаточно холодной воды.

Фото: YouTube/Euronews по-русски