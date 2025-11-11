Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Kuebi is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 15:24

Жабы, которые рождают: танзанийские амфибии скрывают ещё больше секретов, чем думали

Живородящие жабы Танзании оказались разнообразнее, чем считалось — Саймон Лоадер

Животный мир Африки всё ещё хранит множество загадок, даже в группах, изучаемых десятилетиями. Одной из таких загадок стала живородящая жаба Nectophrynoides viviparus. Новое исследование британских герпетологов показало: этот вид на самом деле состоит не из одной, а как минимум из четырёх отдельных линий, три из которых прежде не были известны науке.

Как живородящие жабы нарушают привычный ход природы

Обычно жизнь лягушек и жаб начинается с икринок, которые самки откладывают в воду. Из них появляются головастики, а позже — взрослые особи. Однако у некоторых видов эволюция пошла иным путём. Они перешли к яйцеживорождению — особи вынашивают икру внутри тела, и на свет появляются уже полностью сформированные лягушата.

Среди таких амфибий особое место занимает род Nectophrynoides, полностью эндемичный для Танзании. До последнего времени он включал 13 видов, обитающих во влажных лесах Восточного рифта и на Южном нагорье. Самым известным считался N. viviparus, которому приписывали широкий ареал. Но теперь стало ясно, что за этим названием скрывается целая группа генетически разных жаб.

Новое исследование: как герпетологи пересмотрели классификацию

Команда под руководством Саймона Лоадера, учёного из Музея естественной истории в Лондоне, решила разобраться в запутанной систематике. Исследователи провели генетический и морфологический анализ музейных экземпляров, а также сравнили звуки, которые самцы издают в брачный период.

"Мы увидели, что популяции, считавшиеся одним видом, на самом деле принадлежат разным эволюционным ветвям", — отметил герпетолог Саймон Лоадер.

Учёные пришли к выводу, что N. viviparus в широком смысле объединяет четыре независимые линии. Название N. viviparus сохранили за популяцией с Южного нагорья, жаб с гор Улугуру выделили в отдельный вид N. werthi, а ещё три линии признали новыми: N. luhomeroensis и N. uhehe с хребта Удзунгва и N. saliensis с хребта Махенге. Таким образом, число известных живородящих жаб достигло 16.

Сравнение: четыре "лица" одной жабы

Вид Регион обитания Средний размер Отличительная черта
N. viviparus Южное нагорье 27 мм Исторический типовой вид
N. werthi Горы Улугуру 26 мм Возвращённое название
N. uhehe Хребет Удзунгва 29,8 мм Самый крупный представитель
N. saliensis Хребет Махенге 24 мм Голова крупнее тела пропорционально

Морфологический анализ более 250 музейных образцов подтвердил различия между видами по размерам и строению кожных желез. Разнообразие окраски оказалось значительным — от светло-бежевого до почти чёрного.

Шаг за шагом: как учёные пришли к открытию

  1. Провели секвенирование ДНК музейных экземпляров.

  2. Сопоставили данные с предыдущими исследованиями африканских амфибий.

  3. Проанализировали морфологию 257 особей.

  4. Сравнили брачные крики самцов — они различались по длительности и ритму.

  5. Сопоставили географическое распределение популяций и выделили отдельные ареалы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать N. viviparus единым, широко распространённым видом.

  2. Последствие: ложное впечатление стабильности популяции и отсутствие мер охраны.

  3. Альтернатива: признание нескольких эндемичных видов с ограниченными ареалами, требующих охраны.

А что если пересмотр коснётся и других видов?

Учёные уверены, что новые открытия — лишь начало. Уже найдены популяции с хребтов Рубехо и Нгуру, которые раньше относили к N. viviparus, но, вероятно, они представляют самостоятельные виды. Это значит, что разнообразие живородящих жаб Танзании ещё больше, чем предполагалось.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширение знаний о биоразнообразии региона Все новые виды оказались под угрозой исчезновения
Возможность принять меры по охране редких амфибий Узкий ареал делает популяции особенно уязвимыми
Подтверждение эффективности генетических методов Изменение климата усиливает риски для экосистем

FAQ

Как учёные различают близкие виды жаб?
Используют комплексный подход: анализ ДНК, строение тела и звуки, которые издают самцы.

Почему важно выделять новые виды?
Это позволяет точнее оценить состояние популяций и принять меры по их охране.

Можно ли увидеть этих жаб в природе?
Да, но крайне редко — они обитают в труднодоступных горных лесах Танзании.

Мифы и правда

  1. Миф: живородящие жабы откладывают икру, как все.
    Правда: самки вынашивают икру в теле и рождают готовых лягушат.

  2. Миф: окраска у всех видов одинаковая.
    Правда: цвет варьируется даже в пределах одной популяции.

  3. Миф: эти жабы распространены по всей Африке.
    Правда: все виды рода Nectophrynoides обитают только в Танзании.

Исторический контекст

Первые упоминания о живородящих жабах относятся к началу XX века, когда зоологи с удивлением описали N. viviparus. Для своего времени открытие казалось невероятным: представить жабу, рождающую детёнышей без стадии головастика, было почти немыслимо. Спустя сто лет технологии генетического анализа позволили уточнить систематику и показать, насколько разнообразен этот род.

Три интересных факта

  1. Самки Nectophrynoides рождают от четырёх до двенадцати лягушат за один раз.

  2. Их кожа выделяет антимикробные вещества, защищающие потомство от инфекций.

  3. Несмотря на миниатюрные размеры, живородящие жабы могут жить до пяти лет.

