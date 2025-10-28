Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прогулка после тренировки
Прогулка после тренировки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 3:45

Забудьте про тренажёры: британские учёные нашли способ улучшить здоровье без усилий

BBC: эксперты заявили, что прогулки в "Зоне Ноль" улучшают здоровье и снижают стресс

В последние годы набирает популярность концепция тренировки, которая, по мнению британских учёных, может заменить интенсивные занятия спортом и даже бег. Исследования показали, что самая полезная "тренировка" выглядит как просто… бездействие. Звучит странно, не так ли? Однако, учёные утверждают, что это может быть именно тем, что нужно для вашего здоровья.

"Зона Ноль" — революция в фитнесе

Вместо того чтобы тратить время и силы на изнурительные тренировки в спортзале или бег, который вызывает у многих травмы и переутомление, всё, что вам нужно — это простая прогулка. Но не просто прогулка: ключ к успеху — идти так медленно, что даже не вспотеете. Это всё. Этот метод называется "Зона Ноль", и согласно исследованиям, он эффективнее многих традиционных тренировок.

Как это работает?

Долгосрочные исследования, проведённые британскими учёными, показали, что медленная ходьба помогает снизить артериальное давление, улучшить кровообращение, очистить голову и повысить иммунитет. Всё, что нужно — это 30 минут в день. Это не требует от вас специального оборудования: достаточно выйти на улицу и двигаться медленно, не задыхаясь, разговаривая при этом с комфортом.

Важность регулярности

Секрет успеха "Зоны Ноль" кроется не в интенсивности, а в постоянстве. В отличие от тех, кто пытается достичь результатов с помощью "суперинтенсивных" тренировок, регулярные занятия в "Зоне Ноль" легко вписываются в повседневную жизнь, не вызывая стресса для организма. Суставы не болят, а вы продолжаете поддерживать физическую активность без дополнительного стресса.

Включение лёгких упражнений в повседневную жизнь

Немаловажным элементом является и включение коротких физических упражнений в повседневные дела. Например, растяжка или йога, пока вы ждете закипания воды для кофе. Эти упражнения помогают улучшить кровообращение и снизить уровень стресса.

Разнообразие физических активностей

Всё, что нужно для поддержания активности — это лёгкие и непринуждённые упражнения. Эти виды активности включают:

  1. Прогулки на свежем воздухе - 20-30 минут спокойной ходьбы каждый день.

  2. Растяжка и йога - идеальные занятия для растяжения мышц и улучшения гибкости.

  3. Садоводство - когда вы копаете, поднимаете, сажаете, вы тоже занимаетесь физической активностью. Это помогает улучшить настроение и снизить уровень тревожности.

Рекомендации для включения "Зоны Ноль" в вашу жизнь

  1. Понедельник - 20-30 минут прогулки или лёгкой езды на велосипеде.

  2. Вторник - растяжка или йога, можно заняться садоводством.

  3. Среда - велоспорт на досуге или прогулка пешком.

  4. Четверг - поднимайтесь по лестнице вместо лифта.

  5. Пятница - прогулка на природе или растяжка после работы.

  6. Выходные - занимайтесь садоводством или другим любимым занятием.

Почему это работает?

Метод "Зоны Ноль" основан на одном важном принципе — постоянстве. Вместо того чтобы нагружать организм периодическими интенсивными тренировками, вы поддерживаете физическую активность на регулярной основе, но без стресса. Это позволяет вам делать упражнения каждодневной привычкой и наслаждаться процессом, а не бороться с усталостью и болезнями.

Преимущества и недостатки "Зоны Ноль"

Преимущества Недостатки
Лёгкость в выполнении Требует регулярности и терпения
Отсутствие необходимости в оборудовании Может не подойти для очень активных людей
Снижает уровень стресса Нет быстрого результата для тех, кто привык к интенсивным нагрузкам
Улучшает кровообращение и иммунитет Могут быть скучные для некоторых

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

  1. Как долго нужно заниматься?
    Рекомендуется начинать с 20-30 минут в день. С течением времени вы можете увеличивать продолжительность.

  2. Можно ли заменить интенсивные тренировки "Зоной Ноль"?
    Это зависит от ваших целей. Если вы хотите тренироваться для быстрого результата, то "Зона Ноль" может быть не столь эффективна, как интенсивные тренировки.

  3. Как правильно ходить в "Зоне Ноль"?
    Идите медленно, не задыхаясь, и старайтесь поддерживать разговорный темп.

Мифы и правда о "Зоне Ноль"

  1. Миф: Это не настоящая тренировка.
    Правда: Это тренировка, которая действительно работает для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в долгосрочной перспективе.

  2. Миф: Занятия в "Зоне Ноль" не дают результата.
    Правда: Результаты приходят со временем и могут быть столь же полезными, как и интенсивные тренировки, если они выполняются регулярно.

Для большинства людей наилучшие результаты можно достичь, просто начав двигаться ежедневно, без необходимости испытывать боли или усталость. Метод "Зоны Ноль" может стать простым, но мощным инструментом для поддержания здоровья на протяжении всей жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-инструкторы уточнили, как планка на одной ноге помогает развить баланс и стабильность сегодня в 3:10
Планка против времени: почему минута может изменить тело сильнее, чем час в зале

Планка — не просто статическая поза, а мощный инструмент для прокачки тела. Узнайте, как 25 вариаций упражнения помогут сделать пресс крепким и рельефным.

Читать полностью » сегодня в 2:33
Как избежать трагедий в бодибилдинге: важные советы для начинающих

Бодибилдинг стал не только спортом, но и опасным биохимическим экспериментом. Как избежать рисков и сохранить здоровье, не разрушая тело?

Читать полностью » Минздрав: полноценная разминка перед тренировкой снижает риск травм сегодня в 2:10
Тело просыпается, как пружина: 15 минут, которые меняют день

Классическая пионерская зарядка возвращается в моду. Узнайте, как 15 минут простых упражнений помогают телу проснуться и стать сильнее без боли.

Читать полностью » Врач-кардиолог: 60 минут прогулок каждый день защитят сердце и сосуды сегодня в 1:27
Метод 6-6-6: Как 60 минут прогулки в день изменят ваше тело

Попробуйте тренд 6-6-6: простая привычка ходьбы 60 минут в день поможет вам улучшить здоровье, похудеть и повысить физическую форму.

Читать полностью » Бой с тенью помогает снизить стресс и улучшить физическую форму — мнение специалистов сегодня в 1:10
Это упражнение выглядит просто, но именно оно делает бойцов быстрее, сильнее и спокойнее

Бой с тенью — не просто упражнение, а способ тренировать тело и разум без соперника. Узнайте, как использовать эту технику, чтобы улучшить форму и снять стресс.

Читать полностью » Пошаговый план подготовки к подтягиваниям на одной руке от инструкторов по воркауту сегодня в 0:10
Грани человеческих возможностей: кто на самом деле способен поднять себя одной рукой

Подтягивания на одной руке — мечта многих атлетов. Узнайте, как поэтапно выстроить программу тренировок и добиться результата без травм и застоя.

Читать полностью » Менно Хенсельманс объяснил, почему кардио перед силовыми помогает быстрее убрать жир вчера в 23:26
Качаете пресс, а талия не уменьшается: всё решает одна перестановка в тренировке

Фитнес-эксперт Менно Хенсельманс рассказал, как правильно совмещать кардио и силовые, чтобы убрать жир с живота. Один простой принцип делает тренировки в разы эффективнее.

Читать полностью » Учёные Гарварда объяснили, как короткие домашние тренировки помогают снизить риск болезней и улучшить концентрацию вчера в 22:26
Гарвардские учёные против спортзала: вот какую зарядку они считают лучшей

Учёные Гарварда рассказали, как прокачать тело без спортзала. Эффективный комплекс из восьми упражнений укрепляет мышцы, улучшает работу сердца и помогает сохранять энергию.

Читать полностью »

Новости
Еда
Карп на мангале с майонезом и специями сохраняет сочность при правильном приготовлении
Еда
Эксперт: кускусока – лучший выбор для безглютенового и сбалансированного завтрака
УрФО
Жителей Челябинской области ждут гастротуры, паломничества и промэкскурсии в ноябре
СФО
В Сургуте школьники участвуют в выборе блюд для столовой — возвращены молочные каши
Туризм
История Владивостока: от основания города до современного центра Дальнего Востока
Питомцы
Ветеринар Эйми Уорнер рассказала, какие собаки лучше подходят для семей с детьми
Дом
Эксперты назвали детали, из-за которых интерьер выглядит дешево и неухоженно
Садоводство
Настой крапивы ускоряет созревание томатов и улучшает вкус урожая без химии — Сергей Левченко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet