пожилая пара в парке
пожилая пара в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:53

Игра, в которой все могут выиграть: как возраст учит нас видеть не борьбу, а сотрудничество

Пожилые люди реже видят жизнь как конкуренцию — JEP

С возрастом люди начинают по-другому смотреть на конкуренцию и успех. То, что в молодости кажется постоянной борьбой за ограниченные ресурсы, со временем все чаще воспринимается как пространство для совместного выигрыша. Новое исследование показывает, что это не просто житейское наблюдение, а устойчивая психологическая закономерность. Об этом сообщает Journal of Experimental Psychology: General.

Как работает "мышление с нулевой суммой"

Психологи из Чикагского и Тель-Авивского университетов изучили так называемое мышление с нулевой суммой — установку, при которой любой успех одного человека автоматически означает поражение другого. Такая логика действительно уместна в спорте или на выборах, где победитель может быть только один. Однако в реальной жизни её нередко переносят на сферы, где возможны взаимные выгоды: экономику, образование, карьеру или командную работу.

Исследователи выяснили, что с возрастом люди заметно реже интерпретируют происходящее через призму "кто-то выиграл — значит, кто-то проиграл". Пожилые участники чаще видят в ситуациях потенциал для сотрудничества и долгосрочного результата, а не немедленного соперничества.

Эксперименты и неожиданный разрыв поколений

В рамках работы были проведены четыре эксперимента с участием почти 2,5 тысячи добровольцев. В выборку вошли две возрастные группы: молодые люди от 18 до 30 лет и пожилые участники в возрасте от 65 до 80 лет. Респондентам предлагали оценить утверждения вроде:

"Если один человек становится богаче, это обязательно делает кого-то другого беднее".

Результаты оказались устойчивыми во всех экспериментах. Молодые участники значительно чаще соглашались с подобными формулировками, чем представители старшего поколения. Причем этот эффект сохранялся даже в искусственно смоделированных условиях, где прямой конкуренции почти не было. Например, в сценариях с рабочими премиями, которые выдавались за выполнение конкретных задач, а не за сравнение сотрудников между собой, молодежь все равно склонна была воспринимать ситуацию как борьбу.

Почему молодые видят мир жестче

Авторы исследования обращают внимание на тревожную тенденцию: современные молодые люди демонстрируют более выраженное мышление с нулевой суммой, чем их ровесники в предыдущие десятилетия. Одним из ключевых факторов ученые называют ощущение дефицита. Конкуренция за образование, рабочие места и жилье усиливает чувство, что ресурсов "на всех не хватит", и формирует установку постоянного соперничества.

Пожилые участники, напротив, опираются на жизненный опыт. Он подсказывает, что многие выгоды проявляются не сразу, а со временем, и что успех одного не обязательно лишает шансов других. Такое восприятие снижает уровень конфликтности и делает оценки более гибкими.

В итоге исследование показывает, что изменения в мышлении связаны не только с возрастом как таковым, но и с социальным контекстом, в котором формируется поколение. И если ощущение тотальной конкуренции становится нормой в молодости, это может влиять на то, как люди строят отношения, карьеру и представления о справедливости на протяжении всей жизни.

