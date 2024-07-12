Москва не исключает никаких договорённостей, включая возобновление черноморской зерновой сделки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представители СМИ поинтересовались, допускает ли Кремль продолжение зерновой инициативы, возможно, на новых условиях.
"Кремль не исключает никаких договоренностей, Кремль открыт", - ответил Песков.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах возобновить стамбульский процесс по черноморской сделке с участием РФ.
Фото: Управление по печати и информации Президента (Creative Commons Attribution 4.0).
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