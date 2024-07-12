Занимающая должность Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене и бывшего первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарова подала заявление об отставке на фоне скандала, связанного с отъездом за границу ее мужа, миллиардера Геннадия Боголюбова.