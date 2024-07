Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, обозначил потенциальных посредников в переговорах между Украиной и Россией.

По мнению лидера Киевского режима, эффективными медиаторами могут выступить только крупные геополитические игроки, обладающие значительным экономическим влиянием на Москву или превосходящей военной мощью. Зеленский выделил три ключевых кандидата на роль посредника: Соединенные Штаты Америки, Китайскую Народную Республику и Европейский Союз в целом, а не отдельные страны-члены ЕС.

Это заявление прозвучало на фоне недавних визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и Москву, что могло послужить катализатором для обсуждения темы посредничества.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил готовность российской стороны к диалогу по украинскому вопросу, в том числе с участием посредников. Однако он подчеркнул, что такой диалог должен способствовать достижению ранее обозначенных Россией целей. Это заявление было сделано 1 июля, что указывает на продолжающуюся дискуссию о возможных путях урегулирования конфликта.

Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website